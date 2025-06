Sve iznenadio: Pjevač se, dvije godine nakon razvoda od glumice Tare Thaller, u tajnosti oženio s ovom sportašicom

Glazbenik Faris Pinjo iznenadio je mnoge informacijom o svom drugom braku. Ovaj pjevač iz BiH, poznat publici po nastupima u popularnim televizijskim showovima X Factor Adria i Tvoje lice zvuči poznato, u tajnosti se vjenčao s Aminom Kajtaz, proslavljenom plivačicom koja je do 2022. godine nastupala za Bosnu i Hercegovinu, a danas predstavlja Hrvatsku. Story doznaje kako je par izmijenio bračne zavjete, a kako su se upoznali i kada je ova romansa počela nije poznato. Ali zato je dobro poznata Farisova ljubavna prošlost. Faris Pinjo iza sebe ima jedan brak — bio je oženjen glumicom i pjevačicom Tarom Thaller, od koje se razveo prije dvije godine. Par nije dijelio detalje razvoda, osim što su naglasili da su se rastali bez loših osjećaja.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno nam je rekao mladi glazbenik prije dvije godine kada se rastao od Tare. Nakon toga bio je u vezi s glumicom Anom Uršulom Najev, koja je publici dobro poznata po ulozi u seriji "Kumovi".

Amina Kajtazi, Miss sporta 2020. godine

Zajedno su se pojavljivali na javnim događanjima, ali ni glazbenik ni glumica nikada javno nisu priznali tu vezu. Nova Farisova supruga je višestruka državna rekorderka i dobitnica čak 500 medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Rođena je 1996. godine u Mostaru, a vrhunac sportske karijere zabilježila je nastupom na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. Godine 2020. ponijela je i titulu Miss sporta Hrvatske, a zahvaljujući svom atraktivnom izgledu i prisutnosti na društvenim mrežama, uspješno gradi i karijeru influencerice.