Pao na glavu s deset metara visine, glumačka ekipa u strahu od najgoreg

Na setu najnovijeg nastavka "Brzih i žestokih" dogodila se nesreća u kojoj je stradao kaskader i doubler Joe Watts američkog glumca Vina Diesela, piše Daily Mail.

Trenutno se nalazi u induciranoj komi, nakon što su ga hitno prebacili helikopterom u bolnicu s teškim ozljedama glave iz Warner Bros studija u Hertfordshireu. Pretpostavlja se da se nesreća dogodila nakon što su pukli sigurnosni kablovi dok je skako s balkona. Izvori za britanske medije zvrde da je Diesel u suzama svjedočio što se dogodilo nesretnom Wattsu.

- Vin Diesel je bio tamo nekoliko sekundi kasnije. Bio je šokiran i suzdržavao je suze. Vidio je što se dogodilo - kaže izvor. Njegova zaručnica Tilly Powell na društvenim medijima piše da je kaskader okružen najbližim prijateljima i obitelji.

Ona je u tom trenutku radila na setu filma "The Hitman's Wife's Bodyguard" na drugoj lokaciji u Londonu kad je saznala za nesreću koju je njezin partner doživio. Joe Watts je dosad radio kao kaskader u mnogim holivudskim blockbusterima poput "Kingsman Golden Circle", "Star Wars: The Last Jedi" i "Spider Man: Far From Home". Također se pojavio u "Igri prijestolja".