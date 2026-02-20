Naši Portali
OBITELJSKA AKCIJA

FOTO Marijana Batinić pokazala sobu starije kćeri, evo kako izgleda nakon preuređenja

Foto: Instagram
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 22:30

Poznata voditeljica na Instagramu se pohvalila rezultatom obiteljskog pothvata. Njena 11-godišnja kći Ena poželjela je novu boju zida, a obitelj se zbog nedostupnih majstora sama bacila na posao

Popularna voditeljica Marijana Batinić ponovno je pokazala da se ne ustručava zasukati rukave. Na Instagramu je podijelila detalje obiteljske radne akcije u kojoj je glavnu ulogu imala njezina starija kći, 11-godišnja Ena. Djevojčica je poželjela promjenu u svojoj sobi, a obitelj joj je spremno pomogla da svoju viziju pretvori u stvarnost.

Iako mnogi za ovakve poslove angažiraju profesionalce, obitelj se odlučila za "napravi sam" pristup. Kako je voditeljica objasnila, pronalaženje majstora za manje zahvate bilo je komplicirano. - Majstori su za ovakve male površine ili nedostupni ili preskupi, ali to nije naša briga - poručila je Marijana, dokazavši da je uz malo dobre volje sve moguće izvesti samostalno.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Inicijativa je potekla od same Ene, koja je za svoj zid odabrala toplu bež nijansu. Njezin prijedlog da zajedno oboje zid pretvorio se u pravi obiteljski projekt. Dok su Marijana i Ena bile glavne majstorice, podršku su im pružili tata Matej Pašalić i mlađa sestrica Roza, koji su uskočili kao pomoćnici i pretvorili posao u zabavu.

Cijeli posao, kako je otkrila ponosna mama, bio je gotov za samo dva sata, a završio je s osmjesima i ponosom. Voditeljica je s pratiteljima podijelila i krajnji rezultat. Ovo nije prvi put da se obitelj upušta u slične pothvate. Naime, još 2020. godine Marijana i Ena zajedno su pripremale sobu za dolazak malene Roze.

Marijana Batinić: 'Danas je po mene došla policija'
1/24
Iva Todorić: Dobila sam bolesničko pomazanje od patera Linića i doživjela sam Božju milost
Marijana Batinić kći voditeljica showbiz

