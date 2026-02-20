FOTO Marijana Batinić pokazala sobu starije kćeri, evo kako izgleda nakon preuređenja

Popularna voditeljica Marijana Batinić ponovno je pokazala da se ne ustručava zasukati rukave. Na Instagramu je podijelila detalje obiteljske radne akcije u kojoj je glavnu ulogu imala njezina starija kći, 11-godišnja Ena. Djevojčica je poželjela promjenu u svojoj sobi, a obitelj joj je spremno pomogla da svoju viziju pretvori u stvarnost.

Iako mnogi za ovakve poslove angažiraju profesionalce, obitelj se odlučila za "napravi sam" pristup. Kako je voditeljica objasnila, pronalaženje majstora za manje zahvate bilo je komplicirano. - Majstori su za ovakve male površine ili nedostupni ili preskupi, ali to nije naša briga - poručila je Marijana, dokazavši da je uz malo dobre volje sve moguće izvesti samostalno.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Inicijativa je potekla od same Ene, koja je za svoj zid odabrala toplu bež nijansu. Njezin prijedlog da zajedno oboje zid pretvorio se u pravi obiteljski projekt. Dok su Marijana i Ena bile glavne majstorice, podršku su im pružili tata Matej Pašalić i mlađa sestrica Roza, koji su uskočili kao pomoćnici i pretvorili posao u zabavu.

Cijeli posao, kako je otkrila ponosna mama, bio je gotov za samo dva sata, a završio je s osmjesima i ponosom. Voditeljica je s pratiteljima podijelila i krajnji rezultat. Ovo nije prvi put da se obitelj upušta u slične pothvate. Naime, još 2020. godine Marijana i Ena zajedno su pripremale sobu za dolazak malene Roze.

