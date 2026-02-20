Bio je senzacija i uspoređivali su ga s Justinom Bieberom, a ovako izgleda sada

Glazbenik Austin Harris Mahone rođen je 4. travnja 1996. u San Antoniju u Teksasu, a njegova priča o uspjehu započela je kao i kod mnogih zvijezda njegove generacije na YouTubeu. Već 2010. počeo je objavljivati obrade popularnih hitova i brzo izgradio vjernu online publiku. Posebnu pozornost privukla je njegova obrada pjesme “Mistletoe” Justina Biebera, kojeg je često isticao kao jednu od najvećih inspiracija i s kojim su ga kasnije često uspoređivali. Ubrzo su ga primijetili producenti Rocco Did It Again! i Mike Blumstein, što je 2012. dovelo do potpisivanja prvog diskografskog ugovora. Iste godine objavio je singl “Say Somethin’”, a potom i “Say You’re Just a Friend” s Flo Ridom. Obje pjesme dobile su zlatnu nakladu u SAD-u, čime je Mahone potvrdio da nije samo internetska senzacija. Pravi iskorak dogodio se 2013. sa singlom “What About Love”, koji mu je donio prvi ulazak na Billboard Hot 100 i nagradu MTV Artists to Watch. Njegov EP “The Secret” iz 2014. debitirao je na petom mjestu Billboard 200 ljestvice, a hit “Mmm Yeah” s Pitbullom postao je njegov najveći radijski uspjeh i osvojio platinastu nakladu.

Zanimljivo je da je Mahone posebnu popularnost stekao u Japanu. Pjesma “Dirty Work” ondje je postala pravi fenomen, dijelom zahvaljujući viralnoj upotrebi u televizijskim emisijama. Zbog toga je svoj debitantski album “Dirty Work – The Album” 2017. objavio ekskluzivno za japansko tržište. Taj potez pokazao je njegovu spremnost da karijeru gradi izvan tipičnih američkih okvira. Tijekom godina Mahone je nekoliko puta mijenjao diskografske partnere i smjer glazbe, tražeći veću kreativnu slobodu. Godine 2023. izdao je album “A Lone Star Story”, kojim se odmaknuo od popa i okrenuo country zvuku. Istaknuo je da je odrastao uz country glazbu te da se u tom žanru osjeća autentično i prirodno.

Privatno, Mahone je rano doživio obiteljsku tragediju – otac mu je preminuo kada je imao samo godinu i pol dana, a odgojila ga je samohrana majka. Bio je u vezama s pjevačicama Camilom Cabello i Becky G te modelom Katyom Elise Henry. Godine 2023. suočio se i s pravnim izazovima kada ga je američka Komisija za vrijednosne papire optužila za promoviranje kripto-projekata bez transparentnog otkrivanja plaćenih suradnji. Od tinejdžerske YouTube senzacije do izvođača koji eksperimentira s različitim žanrovima, Austin Mahone ostaje primjer glazbenika koji je karijeru izgradio digitalno, ali je opstao zahvaljujući prilagodljivosti i upornosti.