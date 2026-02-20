Unatoč naprasnim otkazima, optužbama za krađu, pa čak i jednoj tragičnoj smrti, serija se vraća s novom sezonom

Euforija, serija koja je za ekrane prikovala brojne tinejdžere, ali i odrasle diljem svijeta, vraća se na TV. Seriju koju je kreirao Sam Levinson (41), američki filmaš i glumac, ponovno ćemo moći gledati od ovog travnja na HBO-u, a prema traileru koji je izašao prije nekoliko tjedana možemo vidjeti kako su divlji klinci odrasli i postali još kompliciraniji likovi.

Tijekom godina osim serije bilo je zanimljivo pratiti i što se događa u pozadini showa, a ispalo je da je jednako problematično kao i scene koje gledamo na televiziji, od naprasnih otkaza do optužbi za krađu intelektualnog vlasništva, pa čak i jedne jako tužne smrti vrlo mlade osobe. Ipak, serija je iznjedrila gomilu zvijezda, neki od njih bili su poznati publici ranije, no većina ih je tek zasjala upravo zbog Euforije.

Odlučili smo malo odgrnuti zavjesu i istražiti što se događa u stvarnom životu glumaca koji su sudjelovali u ovom showu, tko je od njih napredovao u karijeri, tko se izgubio u mnoštvu, ali i koga više možda nećemo gledati i zašto. Kao što je gledateljima već poznato, serija prati 17-godišnju Ruby ‘Rue’ Bennett (Zendaya), koja se nakon izlaska iz komune i dalje bori s ovisnošću, uz galeriju likova iz srednjoškolskih klupa. Seks, droga i nasilje čine ovu seriju često uznemirujućom, ali i neodoljivom, a mnogi se gledatelji vjerojatno još oporavljaju od finala druge sezone i brutalne scene u kući dilera Fezca (kojeg je utjelovio pokojni Angus Cloud).

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija

Pa krenimo upravo od glavne glumice. Zendaya (29) je bila poznata javnosti i prije no što je prihvatila ulogu u ovom projektu. Glumila je Rocky Blue u seriji na Disneyevu kanalu pod nazivom Shake It Up. Cijeli svijet upoznao ju je ipak tek kada je prihvatila ulogu Spider-Manove cure Michelle (MJ). Na filmu je glumila sa svojim dugogodišnjim dečkom, danas zaručnikom, glumcem Tomom Hollandom. Tom i Zendaya inače planiraju vjenčanje koje bi se trebalo dogoditi uskoro, a šuška se da su već odabrali i pjevačicu koja će zabavljati goste te da će to biti Sade Adu, legendarna diva koju u posljednje vrijeme rijetko viđamo u javnosti. Sam Levinson kazao je kako je odmah zamislio da će glavnu ulogu u Euforiji igrati upravo Zendaya, no sumnjao je da će prihvatiti suradnju. Zendayina karijera definitivno je još više procvjetala u posljednjih nekoliko godina, pa smo je tako mogli vidjeti u oba nastavka sage Dina, glumila je u romantičnoj drami Challengers s glumcima Mikeom Faistom i Joshem O’Connorom, a ove godine izlazi i romantična komedija Drama u kojoj će glumiti s Robertom Pattinsonom (Sumrak, Batman). – Najvažnije mi je opravdati povjerenje onih koji vole i zabrinuti su za Rue te osigurati da se njezin lik tretira s poštovanjem. Smatram da je to moja osnovna dužnost – komentirala je ranije novu sezonu glumica.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore

Rue je u seriji bila zaljubljena u Jules, transrodnu djevojku koja se u prvoj sezoni tek bila doselila u grad. Nju je utjelovila glumica i model Hunter Schafer (27) koja je prije ovog projekta radila kao manekenka s brendovima kao što su Dior, Versace, Calvin Klein i Maison Margiela. Nakon Euforije dobila je ulogu u megapopularnoj franšizi Igre gladi, a glumila je i u filmovima Kinds of Kindness te Cuckoo. Ove godine gledat ćemo je u filmu Mother Mary te TV mini seriji Blade Runner 2099. U veljači 2025. godine, glumica i aktivistica za prava transrodnih osoba otkrila je da je njezina nova američka putovnica pogrešno izdana s oznakom spola “M” (muško), unatoč njezinoj desetogodišnjoj pravnoj tranziciji i priloženoj ispravnoj dokumentaciji. Ovaj je slučaj povezan s novom izvršnom uredbom administracije koja nalaže da savezni identifikacijski dokumenti moraju odgovarati spolu dodijeljenom pri rođenju. Što se tiče privatnog života, Hunter je 2019. bila pet mjeseci u vezi s pjevačicom Rosaliom, dok je od 2022. do sredine 2023. hodala s Dominicom Fikeom (30) kojeg je upoznala na snimanju Euforije. Dominic je glazbenik i glumac, a u seriji je glumio Elliota, Rueina prijatelja, također ovisnika, koji unosi nemir u njezinu vezu s Jules. Pjevač hita ‘3 Nights’ pojavit će se i u novoj sezoni, a jednom prilikom otkrio je da su ga zamalo izbacili iz serije. – Mislim, bio sam ovisnik i došao sam raditi projekt u kojem se puno radnje odvija oko droge. Sam mi je našao trenera za triježnjenje, nekoga tko bi bio sa mnom cijelo vrijeme. To nije funkcioniralo. Bio sam ‘uništen’ cijelo vrijeme. Bilo je jako loše – priznao je i nastavio: – Zamalo su mi dali otkaz, rekli su: “Brate, ne možeš više ovako.” Ovisnost je na kraju ipak uspio pobijediti i sada kaže da je čist. S druge strane, Lexi, Rueinu najbolju prijateljicu u seriji glumi Maude Apatow (28). Ona je kći redatelja i producenta Judda Apatowa, najpoznatijeg po filmovima kao što su Superbad, The King of Staten Island te Knocked Up. Upravo zbog toga gledatelji su je odmah prozvali nepo-bebom, a mnogi su bili uvjereni da je ulogu u seriji dobila upravo zbog utjecaja svog oca. Maude je glumila u čak četiri filma svog oca. Pohađala je Sveučilište Northwestern kratko, no studij je zapostavila i odlučila se potpuno posvetiti glumi. – Uzela sam pauzu jer mi je bilo jako teško i kada sam se planirala vratiti dobila sam ulogu u Euforiji. Htjela sam biti sigurna da je dobra odluka da zbog glume napustim školu, a ta je serija stvarno nešto posebno. Teško ju je gledati, ali znam da se ovakve stvari ne događaju često. Godine 2023. glumila je u predstavi Mali dućan strave na Broadwayu. Dobila je uloge i u nekoliko filmova, a što se tiče nepo-baby etikete rekla je kako je prvo bila tužna zbog toga. – Sada pokušavam ne misliti na to jer očito razumijem da sam imala sreće u životu. Ipak, puno se ljudi u ovoj ili sličnoj poziciji dokazalo tijekom godina, tako da moram raditi i biti što bolja – izjavila je.

O glumici koja u seriji glumi njezinu sestru Cassie ima puno više detalja. Naime, Sydney Sweeney (28) brzo je dobila titulu jedne od najseksi žena na svijetu. Odmah je dobila gomilu uloga, što u filmovima, što u serijama – iako prije nije bila poznata pa je tako možemo vidjeti u filmovima kao što su Anyone But You, Immaculate, Christy, The Housemaid, ali i u seriji The White Lotus. Njezin izgled često je tema u medijima, a i sama je prihvatila tu činjenicu pa se bacila i u poduzetničke vode. Prvo je izbacila sapun pod nazivom ‘Sydney’s Bathwater Bliss soap bar’, a nedavno je pokrenula i brend Syrn te se bavi proizvodnjom seksi gaćica i grudnjaka – iako ih ne dizajnira sama. Brend se pozicionirao kao izravna konkurencija moćnim imenima poput Skimsa Kim Kardashian i Savage X Fentyja pjevačice Rihanne. Kolekcija nudi čak 44 veličine, od 30B do 42DDD, a podijeljena je u četiri kategorije: Comfy, Playful, Romantic i Seductress. Osim izgleda, glumica je bila tema medija i zbog toga što je sudjelovala na jednoj proslavi svoje obitelji. Objavila je fotografije s te proslave na Instagramu, a na njima su bili brojni članovi njezine obitelji koji su nosili kape s natpisom ‘Make America great again’ te druga obilježja vezana za predsjednika Donalda Trumpa. Nekim njezinim pratiteljima to se nije svidjelo, no sama Sweeney nikada nije komentirala kojoj političkoj opciji pripada. Nakon toga neki su joj zamjerili što se pojavila u reklamnoj kampanji za brend American Eagle. Naime, kampanja tog brenda za 2025. godinu izazvala je oštre reakcije zbog slogana “Sydney Sweeney has great jeans”. Kritičari tvrde da igra riječi s pojmom “genes” (geni) nosi neugodne konotacije eugenike i nadmoći bijele rase. Unatoč kontroverzama postigli su golem uspjeh, potaknuli prodaju i podigli vrijednost dionica brenda. Što se tiče ljubavnog života, i tu je zeznula stvar, ako se fanove serije pita, jer viđena je nekoliko puta u izlasku s američkim investitorom i biznismenom Scooterom Braunom, ime koje će mnogima biti poznato zbog pjevačice Taylor Swift. Sukob između Taylor Swift i Scootera Brauna započeo je 2019. godine kada je Braunova tvrtka Ithaca Holdings kupila Big Machine Label Group za približno 300 milijuna dolara, čime je stekao vlasništvo nad originalnim snimkama njezinih prvih šest albuma. Swift je optužila Brauna za “neprestano i manipulativno zlostavljanje” te navela kako nije bila obaviještena o prodaji. Nakon toga je odlučila ponovno snimiti svoje albume, a do svibnja 2025. godine uspješno je otkupila prava na svoje originale. Prije njega bila je u vezi s biznismenom Jonathanom Davinom, za kojeg je čak dvije godine bila i zaručena.

U drugoj sezoni serije Sydneyin lik Cassie završi u vezi s bivšim dečkom svoje najbolje prijateljice Maddy, Nateom. Njega pak igra pretalentirani Jacob Elordi (28), australski glumac kojeg su tijekom Euforije ‘zapikirali’, čini se, svi redatelji. Štoviše, ove godine nominiran je i za Oskara zbog uloge Čudovišta u filmu Frankenstein redatelja Guillerma del Toroa. Jacob je prvo došao u fokus javnosti zbog Netflixovih hit-filmova za tinejdžere ‘The Kissing Booth’, glumio je u sva tri nastavka. Nakon toga stigla je Euforija, a onda kao da se otvorila Pandorina kutija ponuda. Utjelovio je Elvisa u filmu Priscilla redateljice Sofije Coppole, redateljica Emerald Fennell dala mu je ulogu u filmu Saltburn koji je odmah postao hit, a ove ga veljače u kinima gledamo i u adaptaciji romana Orkanski visovi iste redateljice. Margot Robbie tumači Cathy dok će Elordi biti Heathcliff. Kritike filma za sada nisu obećavajuće, no tek ćemo vidjeti kako će ga prihvatiti publika, jer za vrijeme pisanja ovog teksta, još nije stigao na velika platna. Privatni život ovog mladog glumca jednako je uzbudljiv kao i njegova karijera. Od siječnja 2026. godine ponovno je slobodan nakon što je krajem 2025. prekinuo s influencericom Olivijom Jade Giannulli. Olivia se, podsjetimo, našla u središtu skandala s upisima na fakultete “Varsity Blues” 2019. godine, kada su njezini roditelji, zvijezda serije “Puna kuća” Lori Loughlin i dizajner Mossimo Giannulli, platili 500.000 dolara mita kako bi njoj i njezinoj sestri osigurali upis na Sveučilište Južne Kalifornije (USC), lažno ih prikazujući kao veslačke nade. Poznat po tome što svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Elordijeva ljubavna povijest uključuje nekoliko kratkih, ali medijski popraćenih veza, među kojima su one s Kaiom Gerber (manekenka, kći Cindy Crawford) i Zendayom.

Ako se vratimo na priču iz Euforije, Nateovu bivšu curu Maddy glumi Alexa Demie. Demie je na filmskom platnu debitirala sporednom ulogom u komediji-drami Brigsby Bear, nakon čega je ostvarila zapažene uloge u filmu o odrastanju Mid90s te u drami Waves. Od 2017. godine u vezi je s glazbenikom Christianom Berishajem koji je poznat pod umjetničkim imenom JMSN. Glumica rijetko daje intervjue i čini se da jako pazi da odvoji svoj privatni život od poslovnog. Od cijele glumačke postave o njoj ima najmanje informacija. Na Instagramu ima samo 22 objave, iako je prati oko 11 milijuna ljudi. Nije poznato čak ni koliko točno ima godina.

Kada smo prošli sve glumce koji će se ponovno pojaviti u trećoj sezoni, vrijeme je da se pozabavimo i onima koje više nećemo gledati. Barbie Ferreira (29) glumila je Kat, jednu od školskih prijateljica. Kat je imala višak kilograma, ali nije dala da je ta činjenica sputava. Kada je najavljeno da se neće pojaviti u novoj sezoni, počelo se šuškati da je otišla zbog toga što se posvađala s redateljem. No, ona je objasnila svoje viđenje situacije. – Smatram da za Kat više nije bilo prostora za napredak – izjavila je Ferreira. – Iako su postojale određene mogućnosti, mislim da se one jednostavno ne bi uklopile u koncept serije. Pitanje je bi li to uopće bilo pravedno prema liku, a vjerujem da su toga bile svjesne obje strane. Iskreno, nisam željela biti svedena na ulogu ‘debele najbolje prijateljice’. To nije nešto što želim igrati, a mislim da ni produkcija to nije željela.

FOTO Brojni poznati na zagrebačkoj špici, vratio se naš pjevač koji se odselio iz Hrvatske

Spomenuli smo već i glumca Angusa Clouda. Angus je nažalost preminuo od slučajnog predoziranja. Imao je samo 25 godina. Umro je tek tjedan dana nakon što je s obitelji u Irskoj prosuo pepeo svog oca Conora Hickeyja, koji je preminuo tog svibnja od mezotelioma, rijetke vrste raka koja mu je dijagnosticirana samo tri mjeseca ranije. ‘’Morali smo se danas oprostiti od nevjerojatnog ljudskog bića’’, poručila je glumčeva obitelj u priopćenju. ‘’Kao umjetnik, prijatelj, brat i sin, Angus je svima nama bio poseban na toliko mnogo načina.’’ U izjavi se dalje navodi: ‘’Jedina nam je utjeha to što znamo da je Angus sada ponovno sa svojim ocem, koji mu je bio najbolji prijatelj. Angus je otvoreno govorio o svojoj borbi s mentalnim zdravljem i nadamo se da njegova smrt može biti podsjetnik drugima da nisu sami i da se ne bi trebali boriti u tišini. Nadamo se da će ga svijet pamtiti po njegovom humoru, smijehu i ljubavi prema svima.’’

Na početku ovog teksta spomenuli smo i neke optužbe za krađu ideja. Iako nikada nije došlo do suda, fotografkinja Petra Collins jednom je prilikom izjavila kako smatra da je izigrana jer joj je kreator serije Sam Levison ponudio posao redateljice zato što je seriju zamislio po njezinim fotografijama. Fanovi serije uvjereni su da je njezina verzija istina, dok Samovi suradnici kažu da joj ništa nije bilo obećano. – Otkrit ću vam pravu istinu o toj seriji, nešto što nikada ranije nije ispričano. O ovome nisam javno govorila jer zvuči potpuno ludo, ali razlog mog preseljenja u Los Angeles bio je Sam Levinson, redatelj serije. Kontaktirao je moju agenciju i rekao: “Napisao sam seriju temeljenu na tvojim fotografijama. Želiš li je režirati?” Tako sam se preselila u L. A. i radila za HBO oko pet mjeseci. Bila sam uvjerena da ću režirati tu seriju; kreirala sam cijeli vizualni svijet, radila casting i sve ostalo, a onda mi je HBO u zadnji tren poručio: “Ipak te nećemo angažirati jer si premlada.” Tada sam samo rekla: “U redu, hvala vam puno.” Bila sam naivna i mislila da oni očito neće koristiti moju verziju serije, nego će jednostavno napraviti nešto sasvim drugo. Pomirila sam se s tim, naučila mnogo i bilo mi je to vrijedno iskustvo” –ispričala je i dodala: “No, godinu dana kasnije, izašla sam iz stana i ugledala plakat – bio je to točan prikaz onoga što ja jesam, čista kopija mog rada. Počela sam plakati od šoka. Mislim, takve su mi se stvari događale mnogo puta u karijeri, ali nikada u ovolikim razmjerima. Bilo je to iznimno intenzivno jer je riječ o estetici koju sam gradila cijeli život, a sada sam je morala mijenjati jer je postala dio mainstreama i oduzeta mi je. Najgore je bilo kada su mi ljudi, ne znajući pozadinu, govorili: ‘Ova serija izgleda baš kao tvoje fotografije.’”