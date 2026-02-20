Naši Portali
OBITELJSKA IDILA

Kći Zorana Vakule studira na prestižnom fakultetu u inozemstvu, a suprugu mu krasi nesvakidašnje lijepo ime

20.02.2026.
u 08:00

Najpopularniji meteorolog u Hrvatskoj nedavno je ponovno progovorio o svom obiteljskom životu, sa suprugom koju krasi predivno ime te kćeri koja već koju godinu studira u inozemstvu.

Jedan od najpoznatijih meteorologa u Hrvatskoj, 55-godišnji Zoran Vakula nedavno je dao intervju za časopis Story gdje je, među ostalim, govorio o svom privatnom životu. Osim što je izuzetno uspješan na profesionalnom planu u kojem je postao sinonim za precizno predviđanje vremena, jednako je uspješan i u svom privatnom životu. Otkako se 1996. godine prvi put pojavio na malim ekranima kao meteorolog na HRT-u, njegova karijera i obiteljski život išli su ruku pod ruku. Godinu dana nakon početka njegove televizijske karijere, 1997. godine, Zoran se oženio za svoju suprugu Lavandu, koju je upoznao na jednom rođendanskom tulumu. Njihov brak traje više od 27 godina, a iz bračnog života imaju 23-godišnju kći Lunu. "Ona je sretna na fakultetu, mi smo sretni u Zagrebu i okolici, tako da mislim da je i ovo dobra kombinacija, jer imamo jako puno prijatelja kojima su djeca u dobi kad bi već mogla biti izvan kuće, a još su s njima i onda se tu javljaju problemi. Lavanda i ja smo došli u Zagreb i znamo što znači otići od kuće, ali isto tako znamo da je to puno bolje za osamostaljivanje, nego da je dijete pod staklenim zvonom", ispričao je. Na pitanje sluša li ga kći odgovorio je: "Slušam ju".

"Ne sjećam se da smo mi Lunu ikad kaznili u životu, npr. da ne smije izlaziti, imati mobitel i slično, ali smo je ubijali razgovorima. S jedne strane je možda njoj to bilo gore nego da smo je kaznili, ali mislim da je odrasla, samostalna žena koja također zna što hoće i kako to dobiti. Možda je nekad malo drska i bahata iz perspektive mene oca, ali kad vidim današnji svijet, možda bolje da je takva nego da je onakva kako smo je mi odgajali, jer današnji svijet bi je zgazio", priznao je u ovom razgovoru. Inače, njihova kći trenutačno studira globalno pravo na prestižnom sveučilištu u nizozemskom Tilburgu. Zoran često ističe da je Luna naslijedila njegov talent za prirodoslovne predmete, ali da isto tako pokazuje veliku strast prema glumi, što je u njemu uvijek budilo divljenje.

"Djeluje gotovo kao nekadašnji ideal: poštena, iskrena, odana, napredna, ustrajna, radišna, iako ima i drugih osobina, katkad čak i poneki sitan grijeh. Ali veseli me što se uspijeva sama snaći i samostalno donositi kvalitetne odluke kad je to potrebno. Budući da se bavi brojnim aktivnostima, prilično je društvena i često začuđuje kako nalazi vremena za sve", opisao je Zoran svoju jedinicu, ponosno naglašavajući njezinu sposobnost da balansira studij, osobne interese i društvene obveze. Kad je riječ o njegovu slobodnom vremenu, Vakula ističe da ga najradije provodi u društvu svoje obitelji, a uz to se opušta uz filmove. Iako je poznat po svojoj profesionalnoj predanosti, u obiteljskom okruženju otkriva svoju nježniju stranu. "Pranje rublja je moje, gotovo sto posto, a posuđa uglavnom. Ostalo rijetko, po potrebi", otkrio je Zoran u jednom od svojih intervjua, ističući da, unatoč zahtjevnom poslu, uvijek nastoji biti aktivan i angažiran u obiteljskim obavezama, pokazujući tako svoju svestranost i brigu za svakodnevne obiteljske zadatke.

Ključne riječi
Lavanda Vakula kći supruga meteorolog Zoran Vakula showbiz

