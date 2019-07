Ovo je njihova strast! Slavni najviše uživaju u onome u čemu i 'obični smrtnici'

Serije “Teorija velikog praska” i “Stranger things” nekim gledateljima otkrile su da postoje hobiji koji nisu jednako popularni kao, na primjer, prtljanje po autu u garaži i skupljanje salveta i markica. Mnogi odrasli često nemaju vremena za hobije pa pod svoje navode slušanje glazbe i uhođenje bivšeg dečka na Instagramu.

Hollywoodske zvijezde isto tako često nemaju vremena za hobije jer, ako ne snimaju, onda su na putu za neku konvenciju ili konferenciju, a neki od njih imaju i obitelji s kojima moraju provoditi vrijeme. Ipak, neki od njih ukradu koju sekundu pa tako već godinama čitaju stripove, skupljaju akcijske figure ili igraju društvene igre kao što su “Settlers of Catan” ili “Dungeons and Dragons” u pauzi od igranja videoigrica na svojoj omiljenoj konzoli.

Poznata je činjenica da je pokojni Lemmy Kilmister iz benda Motorhead obožavao svoj Nintendo i, kada je bio u “zoni”, nitko ga nije mogao odvojiti od ekrana. Neki tvrde da je volio svoju igraću konzolu čak više nego žene i alkohol. Mnoge obožavatelje iznenadilo je da je glumac Leonardo DiCaprio veliki fan “Ratova zvijezda”, iako je odbio glumiti Anakina Skywalkera. Ima veliku kolekciju plastičnih figurica iz tog serijala, ali i iz filmova “E. T.”, “Planet majmuna”, a jedna od njegovih najdražih rijetka je figurica He-Mana iz 1982.

Akcijski heroj Vin Diesel obožava igrati Dungeons and Dragons, kompliciranu društvenu igru koja zahtijeva potpunu imerziju svih igrača koji sami smišljaju svoje likove i “Dungeon mastera”, osobu koja vodi cijelu igru. Isti hobi ima glumac Joe Magianello, koji je čak napisao predgovor za knjigu “Dungeons and Dragons – Art and Arcana” te u njemu napisao kako zna što znači biti klinac s neobičnim hobijem kojeg mnogi ne razumiju i zbog kojega su ga poprijeko gledali u školi. Za rođendan mu je supruga, glumica Sofia Vergara poklonila originalnu sliku s likom koji je kreirao za igru. Manganiello je više puta pisao o tome kako je sretan da se klinci koji vole tu igru ne moraju skrivati u podrumima. Naime, tijekom osamdesetih neke su religijske grupe tvrdile da je “Dungeons and Dragons” sotonistička izmišljotina.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Glumac Nicholas Cage veliki je fan stripova, toliko ih voli da je svoje prezime preuzeo od superheroja Lukea Cagea. Također, svog sina nazvao je Kal-El što je pravo ime Supermana na njegovu rodnom planetu Kriptonu. Cage je potrošio puno novca na stripove, ali nešto je i zaradio kada je na aukciji prodao njih 400 iz kolekcije za 1,6 milijuna dolara. Stripove voli i glumac i redatelj Kevin Smith, koji je planirao snimiti film o Supermanu s Nicholasom Cageom u glavnoj ulozi. Na svome YouTube kanalu često kritizira filmove o superherojima pa je tako rekao da mu se nije svidio Batman protiv Supermana, ali je nahvalio film “Kapetan Amerika: Građanski rat”. Njegova ljubav prema stripovima počela je kad je bio dijete, a čak je i sam pisao stripove za Marvel (Spider-Man, Daredevil) i za DC (Batman, Green Arrow, Green Hornet).

Glumica Mila Kunis obožava videoigre. U više intervjua spomenula je da je ovisna o igri “World Of Warcraft”, a u njoj je igrala pod nadimkom Captainpicard – da, nazvala ga je po Kapetanu Picardu iz serije “Zvjezdane staze – Nova generacija”. U jednom trenutku joj je hobi počeo oduzimati puno vremena pa je samo prestala igrati. Isto tako je veliki fan društvene igre “Settlers of Catan” koju često igraju slavni supružnici Kirsten Bell i Dax Shepard, koji nisu išli na partyje nakon ovogodišnje dodjele Zlatnih globusa. Megan Fox, glumica obožava čitati stripove, među najdražima su joj Teenage Mutant Ninja Turtles i X-Men, ali isto tako priznaje da voli filmove i knjige iz serijala “Gospodar prstenova”.

Foto: PA/Pixsell

Glumac Patton Oswalt svoju ljubav prema “štreberskoj kulturi” ne krije, svoje znanje iz znanstvenofantastičnih filmova kao što su “Alien” i “Blade Runner” često koristi u svojoj stand-up rutini, a na Twitteru su legendarni njegovi emotivni kritički ispadi o filmovima adaptiranima prema stripovima. Glumica Rosario Dawson ne srami se svojih hobija. Često ide na konvencije odjevena u likove iz stripova, obožava videoigre, čak je jednom prilikom preporučila igru “The Last Of Us”. Videoigre su stvorile probleme u vezi glumcu Zacu Efronu koji je bio toliko opčinjen franšizom Halo da je počeo zbog nje ignorirati svoju djevojku Vanessu.

Jedna od fascinantnijih priča je ona pokojnog glumca Robina Williamsa koji je obožavao Nintendo konzole, a na njima je igrao igricu “Legend of Zelda” po kojoj je kasnije nazvao svoju kćer. U intervjuu nakon njegove smrti Zelda je rekla da su nekada znali zajedno igrati Nintendo i više od osam sati. Zajedno su snimili i reklamu za tada novu 3DS konzolu.

