PROMJENE

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala veliku transformaciju: Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta

Foto: RTL
20.02.2026.
u 20:30

Ispričala je kako je oduvijek vježbala i vodila računa o zdravlju jer je imala i problema s leđima, ali nekada su razne životne okolnosti utjecale na to da zanemari vježbanje

Gledatelji su u 18. sezoni showa "Ljubav je na selu" upoznali kandidatkinju Kseniju Barić koja je prije nekoliko dana na Instagramu s pratiteljima podijelila svoju priču o borbi s viškom kilograma. Podijelila je nekoliko fotografija iz faza kada je imala višak kilograma i iz faza kada je bila zadovoljna svojim izgledom i pratiteljima je otvorila dušu podijelila svoju priču o borbi s kilogramima, emocionalnim prejedanjem i operacijom štitnjače. U najranjivijem dijelu svoje objave, Ksenija je progovorila o problemima koji su je zadesili. "Zatvorila sam se u sebe, emocije su se gomilale, a hrana je postala utjeha. Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad.  "Ovo što ste vidjeli na slikama nije photoshop. Nije ozempic. To je balansirana prehrana, podrška mog trenera, dosljednost i trening koji iskreno baš i ne obožavam – ali nakon kojeg se uvijek osjećam bolje", napisala je iskreno.

U razgovoru za RTL ispričala je kako je oduvijek vježbala i vodila računa o zdravlju jer je imala i problema s leđima, ali nekada su razne životne okolnosti utjecale na to da zanemari vježbanje.  “Imala sam ja i prije trenera i vježbala sam, ali onda sam se preselila u Bjelovar i malo sam se pogubila. Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta i da se moram pokrenuti. Ne samo zbog kilaže, nego i zbog zdravlja i problema s leđima”, ispričala je za RTL Ksenija. Naglasila je kako je uvijek bila ustrajna u svojim odlukama, pa joj ništa nije moglo ni stati na put odluci da promijeni navike i krene u proces mršavljenja.

“Svaki dan se čujem sa svojim trenerom. Kontroliramo obroke, vježbam tri puta tjedno. Trener mi je najveća podrška”, kaže Ksenija i napominje kako je disciplina važna u postizanju rezultata, a osim trenera velika podrška joj je i partner Josip. 
"Josip mi je podrška, ali ne vježbamo zajedno. On je više tip za teretanu”, rekla je i otkrila koji je njezin cilj: “Moj cilj je da se ja osjećam bolje i da ja kažem to je to”. 
Ksenija Barić Ljubav je na selu

