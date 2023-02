Pamela se osramotila tweetom kako se u Hrvatskoj milijuni evakuiraju iz zemlje zbog klimatskih promjena

Ne bih vas gnjavila s novim Netflixovim dokumentarnim filmom "Pamela, ljubavna priča" da film nema čudesno pozitivan, optimističan kraj. Zbog njega vrijedi odgledati čitav cjelovečernji dokumentarac o starleti koja ne posustaje, u kojem je "Pamela Anderson svojim riječima, preko osobnih video zapisa i dnevnika, podijelila s nama svoju priču o putu do slave, svojim divljim ljubavima i skandalu s ukradenim kućnim pornićem".

Krenut ću od kraja. Pamela (55) ostala je sama nakon brojnih neuspjelih veza i brakova, čak ih u filmu nije sve stigla ni nabrojiti koliko ih je bilo. Pokazala je i jedan kućni video snimljen u privatnom avionu glazbenika Boba Segera s kojim je kratko vrijeme živjela. Njezin sinčić odjeven kao Djed Mraz viče ho ho ho, a ona odgovara veselo i razdragano, "tu je samo jedna ho (kurva)".

Nakon raspada braka s divljim rokerom Tommyjem Leejem, kojem je na mršavom tijelu, posred torza velikim slovima istetovirano MAYHEM (divljački kaos) onim srednjovjekovnim gotičkim pismom koje vole metalci, što nebrojeno puta vidimo u filmu, potkraj dokumentarca Pamela zaključuje da joj je svaka veza nakon raspada braka s ocem njezine djece zapravo bila nevažna (iako se vjenčala s četvoricom, s jednim čak dva puta).

Dakle, nakon svega živi sama u Kanadi, na svojem posjedu nedaleko od starih roditelja i kuće u kojoj je odrasla. Ima nježan odnos, pun razumijevanja sa sinovima Brandonom i Dylanom (26 i 25 godina), ali očigledno je izgubljena, ne drži je mjesto, ne zna što će sa sobom, na malenom otoku na kojem živi dani prolaze sporo. Da parafraziram Miley Cyrus, može ona sama sebi brati cvijeće, može pisati svoje ime po pijesku, razgovarati sama sa sobom satima (ili pisati dnevnik, što radi godinama, od najranije mladosti), može i samu sebe odvesti na ples i voljeti se više nego što ju je volio bilo koji od njezinih ljubavnika... ali njoj to očito nije dovoljno.

I onda - kao spas s neba - dolazi joj nenadano pošiljka iz Amerike, s Broadwaya - libreto mjuzikla "Chicago". Ne može vjerovati svojim očima - ona, koja nikad nije nastupala u kazalištu, nikad nije profesionalno ni pjevala ni plesala, u svojoj 54. godini dobiva ponudu da nastupi na brodvejskom mjuziklu. Zaista, hepiend moguć samo u Americi!

Netko bi se uplašio. Svi bi se uplašili! Nije Pamela više onaj nekadašnji, djetinje seksi komad svijetlih plavih očiju, malo nalik na Marilyn, malo na Brigitte Bardot, a malo na našu Tajči, koju su proslavile golišave fotografije u časopisu Playboy (za koji i danas ima samo lijepe riječi).

Pamela je sad već malo podbula, na licu joj se vide posljedice botoksa i filera, tanko čupane, izvijene obrve gotovo da više i nema. Nije više ni onako vitka kao u seriji "Obalna straža", a kirurški naglašene obline dotakla je neumitna gravitacija...

Osim toga, ponovit ću, nikad nije nastupala na sceni, pogotovo ne u brodvejskom mjuziklu, što je veoma težak zadatak i za najškolovanije glumce, ne zna ni pjevati ni plesati - pa ipak bez razmišljanja prihvaća glumiti Roxie, glavnu ulogu u "Chicagu". Žele da odmah dođe u Los Angeles na probe koje će trajati dva tjedna, nakon toga imat će mjesec dana intenzivnih proba s majstorima plesa, glume i pjevanja u New Yorku. A onda dva mjeseca neprestanih nastupa na Broadwayu s osam izvedbi tjedno. Osam tjedno! To je jedino od naših glumaca izdržala onomad Zrinka Cvitešić u Londonu i zaradila nagradu Olivier. Da bilo koja naša glumica ili pjevačica mora nastupati u kazalištu osam puta tjedno, sigurna sam da bi se svi sa stalnim angažmanima odmah preselili raditi sapunice.

No, otkačena Pamela spremna je na sve samo da radi! Da je živa! Da je ljudi gledaju, da nastupa, da ima karijeru! Da nije bivša zvijezda, bivši seks simbol, bivša glumica i bivša žena mahnitog Tommyja Leeja, čiji je kućni porno viralno osvojio internet u vrijeme internetske prethistorije, prije društvenih mreža.

Nesmiljeni kritičar New York Posta postavio je u svojem tekstu pitanje koje su si postavljali svi u svjetskom središtu mjuzikla nakon što su doznali da će Pamela stati na scenu: zna li ona uopće pjevati i plesati? Odgovara da on može posvjedočiti da su njezini pokreti samopouzdani, da može iznijeti melodiju i... "all that jazz". Publika je urlala od zadovoljstva nakon svakog Pamelinog važnog songa. Producenti su mudro upotrijebili Pamelu koja se javno razvodila od Tommyja za ulogu žene koja je ubila svojeg pokvarenog ljubavnika i postala ljubimica tabloida. Što reći? Pamela je zaista faca.

Upravo prošlog proljeća, u vrijeme dok je Pamela pripremala svoj nastup, u Americi se počela prikazivati serija "Pam & Tommy" s podnaslovom "Najuzbudljivija ljubavna priča svih vremena svima prodana" o najtežem trenutku njezina života i braka, koji se počeo raspadati kad su Pamela i Tommy živjeli pod nepodnošljivim stresom jer im je netko ukrao čitav sef iz kuće koju su obnavljali i sa sefom brojne kućne porno snimke iz kojih je montiran četverosatni domaći pornić na kojem su drugi, a ne oni, zaradili stotine milijuna dolara. Pamelu u seriji glumi odlična engleska glumica Lily James s blond perikom i plavim kontaktnim lećama, s nadogradnjom na čelu, grudima i zubima. Pamela seriju nije gledala jer nije mogla podnijeti da se njezin lik i život opet koriste kao javno dobro na koje svi imaju pravo.

Pam i Tommy vjenčali su se 1995. nakon čitava četiri dana poznanstva u Meksiku, u Cancunu na plaži. Ona je njemu prišla na Novu godinu u holivudskom klubu Sanctuary. Naručila mu je švicarski liker Goldschläger s listićima zlata, a on njoj šampanjac u koji je ubacio ekstazi. Kasnije je ispričao da je i sam bio toliko drogiran da mu je "stara Joan Rivers izgledala kao Pamela Anderson - a onda možete misliti kako mi je izgledala sama Pamela!". Tad je nastala i ona poznata fotografija koja je obišla svijet: Tommy poput oduševljenog psa liže Pamelino lice. Kako je ona neposredno nakon toga odletjela na snimanje u Cancun, on je doletio za njom i tri dana kasnije je zaprosio. Zvijezda "Obalne straže" vjenčala se u bijelom bikiniju koji joj je ukraden kad i video snimke.

"Nakon sati i sati tulumarenja, iznenada, posve neplanirano, skinuo sam svoj prsten s malog prsta, stavio je na njezin prstenjak i pitao želi li se udati za mene. Rekla je odmah da želi, zagrlila me i gurnula mi jezik duboko u grlo. Vjenčanje nije bilo nimalo tradicionalno. Kao što je kasnije rekla Pamelina mama, odmah je bilo jasno da ne može trajati. Na ceremoniji je bilo samo osam ljudi, a završilo je tako da sam je bacio u more. "

Taj romantični trenutak Tommy je opisao u intervjuu za časopis The Rolling Stone. Umjesto prstenja, izmijenili su tetovaže na prstenjacima. Pamela u dokumentarcu pokušala je prenijeti tu apsolutnu ljubav i ekstazu koju je u životu osjetila samo s Tommyjem.

Njezin biografski film, koji je vješto režirao iskusni Ryan White, pokriva ključne trenutke njezina života, nabraja brojne sretne i nesretne veze, spominje - ali samo kratko i letimično - seksualno zlostavljanje bejbsiterice kad je bila djevojčica, kao i prvo silovanje. Njoj je bilo 12, njemu 25 godina. Osjećala se obilježenom, kao da joj piše na čelu da nije više nevina i to svi mogu vidjeti u školi. No, ona to ne može ni s kim podijeliti, naročito ne s majkom koja je neprestano preokupirana svojom turbulentnom ljubavnom pričom s vjetropirom i zgubidanom s kojim je ostala zauvijek, bez obzira na svađe i tučnjave od 17. godine kad se vjenčala za tog svojeg dvije godine starijeg ljubavnika jer je ostala trudna. Pamela i njezin mlađi brat, nakon tih verbalnih i fizičkih obračuna, zatekli bi ih na stolu, a otac bi samo nogom zalupio vrata kao znak da se moraju maknuti.

Pamela bez make upa, u nekoj širokoj ljetnoj haljini objašnjava u filmu da je taj ljubavni obrazac, tu ideju da je ljubav stvarna i najljepša kad je divlja i razorna, zapravo naučila u roditeljskom domu. Ona često ponavlja što ju je o životu naučila mama, a što tata, s kojima je ostala veoma bliska.

Bilo mi je fascinantno saznati - pogotovo sad, u svjetlu snažnog udarca nogom u glavu s teškom zimskom obućom na Platku, što je naša policija inicijalno proglasila običnom tučnjavom, a ne pokušajem umorstva jer se radilo o udarcu MMA borca - kako je Tommy nakon što je nasrnuo na Pamelu, tresao je i naguravao, završio u zatvoru na šest mjeseci. Da ne bi sjedio u zatvoru i za vrijeme sudskog procesa, morao je platiti 500.000 dolara kaucije.

Pamela je držala u rukama bebu Dylana, a Brandon, koji je tek prohodao, držao joj se za skute. I Pam i Tommy bili su pod stresom zbog kućnog pornića. Tommy Lee je nesretan jer joj više nije prvi, sad je zbog beba na trećem mjestu. Gubi strpljenje, nasrće na svoju ženu, ona zove policiju, odbija bolnički pregled jer joj nije potreban. Tommy ju je ogrebao po ruci i slomio joj nokat - a nokti su Pameli jako važni, u jednom trenutku u filmu objašnjava da joj je u životu jedino potrebno da ima karticu koja funkcionira, a ne da je odbiju na blagajni trgovine i da si uvijek može priuštiti redovito uređivanje noktiju u salonu.

Nakon tog izgreda Pamelin trogodišnji brak se raspada, no ona i Tommy ostaju bliski zbog djece, kako kaže u filmu. U brojnim intervjuima koje je rado davala samo da ostane na sceni i nakon što više nije dobivala filmske i televizijske uloge, znala je reći da su i nakon razvoda njihovi brojni susreti prerastali u seksualne. Ne mogu oni protiv strasti! Inače, nemirna i poduzetna Pamela, kad nije znala kako doći do novca, svoju kuću iz sretnih dana braka na plaži u Malibuu iznajmljivala je za 50.000 dolara mjesečno i preselila se na Francusku rivijeru. Tamo je sa 50 godina postala djevojka uspješnog francuskog nogometaša Adila Ramija. No, i on je u ljubomori na nju fizički nasrnuo pa je s njim prekinula.

U novčanim problemima, jer kako kaže njezin sin u filmu, s novcem nikad nije znala, 2020. nakratko, na 12 dana, udala se za vremešnog Jona Petersa, poznatog holivudskog producenta filma "Zvijezda je rođena", pradavno frizera, lika iz čuvenog filma "Shampoo", u kojem ga je glumio najveći ženskar među glumcima, Warren Beatty. Jon Peters kasnije ju je javno nazivao sponzorušom koja se za njega udala samo da joj otplati dugove.

No, u filmu koji se želio baviti njezinom silnom i neutaživom potrebom za ljubavlju i angažmanom, bilo mi je čudno da se Pamela jedva dotiče svoje karijere političarke i aktivistice. Ponešto se spominje njezina pomoć organizaciji PETA za prava životinja i njezin angažman na promociji veganske prehrane. Zapravo me zanimalo hoće li biti nešto o tome kako se starleta, poznata po velikim, umjetnim grudima, o čemu su je najčešće pitali u brojnim TV intervjuima kasnih večernjih emisija, ubacila među političare i filozofe.

Sjetimo se, na svojem Twitteru podržala je zelenu, ljevičarsku politiku Tomislava Tomaševića i platformu Možemo! na našim prošlim parlamentarnim izborima. No, osramotila se tweetom kako se u Hrvatskoj milijuni evakuiraju iz zemlje zbog klimatskih promjena. Njezini istomišljenici odmah su je opomenuli da je vjerojatno mislila reći da ljudi odlaze zbog HDZ-a, a ne klime. U sljedećem tweetu odlučno je objasnila da ona nije poput Trumpa i sličnih koji misle da je Hrvatska nastala na Baltiku raspadom Sovjetskog Saveza, da ona, tako angažirana, itekako dobro zna gdje je Hrvatska, no zbunila se jer su je preokupirale poplave u Indiji. Naš gradonačelnik Tomašević tad je objasnio da je on aktivisticu i ljevičarku ovlaš upoznao kad je bio na Cambridgeu, gdje je održala predavanje o klimatskim promjenama i pravima životinja.

Osim toga, Pamela je velikodušno podarila svoje prepoznatljivo ime i lik "Europskom proljeću", pokretu robotičkog imena DiEM25, kojim je bivši grčki ministar financija, globalno poznati Yanis Varoufakis, skupa s našim filozofom Srećkom Horvatom, pokušao (neuspješno) ući u EU institucije. Srećko i Pamela održali su tad intervju poput onih koje je on radio za Filozofski teatar u HNK. On se često referirao na njezinu seriju "Obalna straža" i povezao je sa svojim nostalgičnim sjećanjima na zadnje dane komunizma: on kao da je glumio Slavoja Žižeka, a ona intelektualku koja može objasniti sve o državnim dugovima i dubini krize u Europi i svijetu, o uzrocima socijalne nejednakosti na Zapadu i surovim zakonima tržišta te o potrebi pravednije preraspodjele bogatstva. Našalila se pa rekla da je to što je svi smatraju glupom prsatom plavušom njezino tajno oružje jer je zbog toga pažljivije slušaju i sve što kaže pametno ljudi zapamte iznenađeni. Možda se zato pojavio onaj čuveni grafit u Parizu, nakon što je Pamela podržala Žute prsluke: "Revolucija na rasprodaji! Pamela Anderson za predsjednika!". Početkom 2020., nakon što s istomišljenicima ipak nije ušla u Europski parlament, Pamela je poslala ljubavnu poruku ženskaru koji ju je zapamtio kao seks simbol svoje mladosti i neprestano joj se ubacivao i tako zaprosila Jona Petersa.

Malo sam skrenula s teme dokumentarca na Netflixu jer zapravo ne mogu vjerovati koliko je obdarena i nadarena Pamela svestrana. Objavila je već nekoliko knjiga, borila se rame uz rame s aktivistima, pozirala, glumila, ljubila, vjenčavala se i razvodila i u svojih 55 godina nagurala više života od stotine žena. Osim toga, ona mi je i privatno već dugo zanimljiva, otkad je moj muž prije dvadeset godina kao glavni urednik hrvatskog Playboya posjetio oronuo, nekako tugaljiv dvorac Hugha Hefnera i promatrao uspjeh naše Nives Celzius kod japanskih urednika i biznismena, koji su brzo interes za umjetnu plavušu Pamelu pretvorili u živo zanimanje za našu prirodnu curu s naslovnice i duplerice.

No, neću ulaziti u detalje jer je Pamela jasno u ovom dokumentarcu pokazala da je za nju sve krenulo nizbrdo i ona osjetila najdublje ponore depresije i tuge kad su u njezin privatni život penetrirali paparaci i tabloidi, što je jedna od mojih najčešćih tema. Kao što je genijalni ruski književni dvojac Iljf i Petrov konstatirao da "pješake treba voljeti", mogu njihovo zapažanje u 21. stoljeću proširiti na selebe. I njih treba voljeti i dopustiti da svoju intimu žive sami, bez paparaca.

