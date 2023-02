Milla Jovovich svojoj Ukrajini pomaže jedinstvenom haljinom: Bit će prodana na dražbi

Concerto for Group and Orchestra

Bruce Dickinson će u Zagrebu izvesti repertoar Deep Purplea sa Zagrebačkom filharmonijom

Set lista zagrebačkog koncerta sastoji se od sva tri stavka Concerto For Group And Orchestra, dijelova Sarabande (drugog Lordovog solo albuma), najvećih hitova Deep Purplea, poput: Smoke On The Water, Perfect Strangers, When A Blind Man Cries, Soldier of Fortune, Pictures of Home te dvije pjesme Brucea Dickinsona Jerusalem i Teers Of The Dragon. Sve izvedbe pjesmi sadržavat će potpuni orkestralni aranžman.