Ekipa lovca Krešimira Sučevića Međerala odnijela je pobjedu na zagrebačkom prvenstvu u kvizu

Pivana je bila domaćin jedinstvenog kvizaškog natjecanja koje organizira Hrvatski kviz savez. Koncept je bio sljedeći: ugostiteljski objekti preporučili su top ekipe s njihovih kvizova, tako da je ovo bio svojevrsni „the best of the best“. Kup nosi ime po Miloradu Rukavini, veteranu kvizaške scene Zagreba.

Ovo je ujedno bilo i prvo Prvenstvo grada Zagreba ovakvog tipa, natjecalo se 18 ekipa po četiri člana, a među natjecateljima je, uz prekaljene kvizaše, bilo je poznatih lica kao što su Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa, koji su nam dobro poznati kao lovci iz HRT-ovog kviza Potjera. Pobjedu je odnijela ekipa Kviz petkom (ugostiteljski objekt Tik Tak) predvođena lovcem Krešom, na drugom mjestu bili su Filmski kviz u VIB-u (Vintage Industrial Bar), a treće su podijelile ekipe Dkvizd (Caffe bar D) u kojoj je bio Mladen Vukorepa i Animatori sivih stanica (Mrav).

- Do sada smo mogli uspoređivati snagu pojedinih igrača ili timova, no ova ideja je sjajna jer se na taj način mogu uspoređivati i baze u kojima su pojedini kvizaši poniknuli. Isto je tako primjereno da se oda počast Miloradu Rukavini, čovjeku koji je nastupio na svim kvizovima koje je organizirala Televizija Zagreb i Hrvatska televizija, a bio je redovan i na mnogo zagrebačkih pub kvizova. Čast nam je što smo upravo mi, kao ekipa možda i najstarijeg zagrebačkog aktivnog pub kviza, osvojili premijerno izdanje Mikijevog Memorijala. - izjavio je Krešimir Sučević Međeral iz pobjedničke ekipe. Kviz je održan u formi pub kviza od 42 pitanja općeg znanja.

Pobjednici su osvojili prijelazni unikatni trofej dizajnera Dariana Bakliže. Za nagrade se pobrinuo Staropramen pa su prve tri ekipe osvojile vrijedne nagrade.

- Uvijek nam je drago organizirati novo natjecanje kojim promoviramo i potičemo kulturu kvizova, a ujedno smo povezali zagrebačku kvizašku scenu - poručila je Petra Lypolt, dopredsjednica Hrvatskog kviz saveza.

