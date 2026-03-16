Preminuo glumac kojeg znamo po ulogama u brojnim vesternima, ali i u kultnoj franšizi

Matt Clark, pouzdani karakterni glumac koji je poput neizostavnog dijela krajolika Divljeg zapada pronašao svoje mjesto u brojnim vesternima, preminuo je u nedjelju u svom domu u Austinu u Teksasu u 89. godini. Vijest je za The Hollywood Reporter potvrdila njegova kći, producentica Amiee Clark, koja je navela kako je glumac prije nekoliko mjeseci slomio leđa te je preminuo od komplikacija nakon operacije. Clark je bio lice koje ste možda znali i prije nego što ste mu zapamtili ime, glumac čija je prisutnost svakoj sceni davala autentičnost i težinu, bilo da je stajao uz bok Clinta Eastwooda, Johna Waynea ili Paula Newmana.

Njegova obitelj opisala ga je kao glumca koji nikada nije mario za slavu i zvjezdani status. Umjesto toga, cijenio je sam zanat i rad s dobrim ljudima koji su voljeli svoje obitelji. Smatrao je da je imao sreće sa svojom karijerom i, kako su naveli, "umro je onako kako je i živio, pod vlastitim uvjetima". U dirljivoj izjavi, obitelj je dodatno istaknula njegovu osobnost: "Vlastitim je rukama sagradio svoju kuću. Najbliža prijateljstva čuvao je šezdeset godina. Uvijek je bio tu za posao i za svoje ljude. Bio je kompleksan. Bio je čvrst. Znao je biti i grub. Ali moralni kompas nikada nije posustao, a ljubav nikada nije bila upitna. To ste mogli vidjeti u njegovim očima, u njegovim izvedbama, u obitelji koju je volio držati na okupu. Živio je. I živjet će, zauvijek."

Iako je njegova filmografija golema, mnogi će ga se najviše sjećati po ulozi Chestera, nervoznog barmena u filmu "Povratak u budućnost III" iz 1990. godine, gdje se našao usred sukoba Martyja McFlyja i Buforda "Mad Doga" Tannena. Ipak, srž njegove karijere činili su vesterni. Od uloga u klasicima poput "Kauboji" s Johnom Wayneom, "Odmetnik Josey Wales" s Clintom Eastwoodom, "Jeremiah Johnson" s Robertom Redfordom pa do "Pat Garrett i Billy the Kid" Sama Peckinpaha, Clark je postao sinonim za ovaj žanr. "Jednostavno sam ih obožavao!" izjavio je u jednom intervjuu 1991. godine. "Baš kao što si oduvijek želio raditi kao mali dječak, staviš kožne hlače i čizme te zavežeš mamuze koje zveckaju dok hodaš."

Clarkova svestranost omogućila mu je da ne bude zarobljen isključivo u jednom žanru. Ostvario je zapažene uloge u Oscarom nagrađenoj drami "U vrelini noći", filmu "Brubaker", gdje je uz Roberta Redforda odigrao jednu od svojih najboljih uloga kao Purcell, te u kultnim klasicima kao što su "Vozač" Waltera Hilla i "Pustolovine Buckaroo Banzaija kroz 8. dimenziju". Surađivao je s redateljem Sydneyjem Pollackom, kao i s Donom Siegelom na čak tri filma s Clintom Eastwoodom. Njegovu važnost za filmsku industriju sažeo je redatelj Gary Rosen: "Bio je tip glumca koji je definirao Hollywood u njegovoj najvećoj eri. Potpuno jedinstven karakterni igrač koji je svaku scenu u kojoj se pojavio učinio pamtljivom, često je kradući od zvijezda poput Roda Steigera, Roberta Redforda, Clinta Eastwooda i Johna Waynea."

Rođen je u Washingtonu 25. studenoga 1936. godine. Otac mu je bio stolar, a majka učiteljica. Nakon što je dvije godine proveo u američkoj vojsci, upisao je studij poslovne administracije na Sveučilištu George Washington, no ubrzo ga je napustio kako bi slijedio svoju pravu strast, glumu. Preselio se u New York, gdje je studirao na prestižnom HB Studiju pod mentorstvom Ute Hagen i Herberta Berghofa. Svoje prve glumačke korake napravio je u kazalištu, a na velikom platnu debitirao je 1964. godine.

Osim pred kamerom, Clark se okušao i iza nje. Režirao je dugometražni film "Da" iz 1988. godine, u kojem su glumili Martin Sheen i njegov nekadašnji profesor glume William Hickey. Također je režirao nekoliko epizoda televizijskih serija. Njegova televizijska karijera bila je jednako bogata, s ulogama u serijama poput "Grace Under Fire", "The Jeff Foxworthy Show", "Bonanza", "Dinastija", "Magnum, P.I." i "Chicago Hope". Iza sebe je ostavio suprugu Sharon, s kojom je bio u braku od 2000. godine, te djecu Matthiasa, Jasona i Setha, brojne unuke i praunuka Claudea. Nadživjela ga je i kći Alexandria.