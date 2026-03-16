Eurosong groznica stiže u Zagreb: najavljen veliki warm-up party

Zagreb će po drugi puta dobiti vlastiti eurovizijski party. Eurovision Warm Up Party Zagreb, događaj posvećen eurovizijskoj glazbi i fan zajednici, održat će se 7. svibnja u klubu Boogaloo i okupiti izvođače povezane s najvećim glazbenim natjecanjem na svijetu. Ideja događaja je stvoriti prostor u kojem će se susresti eurovizijski fanovi, izvođači i ljubitelji pop kulture te u Zagrebu osjetiti atmosfera koja inače prati poznate eurovizijske pre-partyje diljem Europe. Program večeri uključivat će DJ set posvećen eurovizijskim hitovima, kao i live nastupe izvođača koji su sudjelovali na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, Dora. Posljednjih godina, Dora je postala važna platforma za novu generaciju domaćih pop izvođača, nakon koje nastavljaju graditi svoj glazbeni put i odnos s publikom. Upravo zato, kroz događaj će se pružiti dodatni prostor za njihove nastupe i povezivanje s publikom koja aktivno prati eurovizijsku scenu i domaću pop glazbu.

Na pozornici Boogalooa nastupit će: Devin, Marcela, Fenksta, Lara Demarin, Sergej Božić, Lana Mandarić, Eugen i Noelle. Predstavnici nove generacije domaće pop scene koji su kroz Doru već privukli pažnju publike i eurovizijskih fanova, ovoga će puta nastupiti u posebnom programu posvećenom eurovizijskoj glazbi. Tijekom večeri izvest će neke od najvećih i najpoznatijih pjesama iz povijesti Eurosonga, donoseći publici atmosferu i energiju kakva svake godine prati ovo popularno glazbeno natjecanje. Publiku očekuje večer ispunjena prepoznatljivim eurovizijskim hitovima, zajedničkim pjevanjem i slavljem glazbe koja desetljećima povezuje različite generacije fanova diljem Europe.

Eurovizijska zajednica posljednjih godina posebno je snažno prisutna u Hrvatskoj, a interes za natjecanjem i izvođačima iz različitih zemalja kontinuirano raste. Upravo zato organizatori žele da Zagreb postane dio europske mreže gradova koji svake godine organiziraju eurovizijske fan događaje. Cilj događaja je dugoročno stvoriti tradicionalno okupljanje eurovizijskih fanova u Zagrebu te kroz glazbu i zajedničko slavlje dodatno povezati publiku koja svake godine prati i podržava Eurovision Song Contest.

Publiku u Boogaloou očekuje večer ispunjena poznatim eurovizijskim pjesmama, nastupima uživo i atmosferom koja slavi raznolikost i kreativnost glazbe povezane s Eurosongom. Uz već najavljene domaće izvođače, organizatori najavljuju kako će se u narednim tjednima postupno otkrivati nova imena izvođača koji će nastupiti na događaju. Posebno ističu kako publiku očekuju i izvođači iznenađenja, čija će imena biti objavljena uskoro, a koji će dodatno obogatiti program večeri i donijeti još više eurovizijske energije na pozornicu Boogalooa. Trenutno su u prodaji early bird ulaznice, dostupne putem platforme Entrio. Riječ je o ograničenom promotivnom kontingentu ulaznica, nakon čega će biti dostupne po redovnoj cijeni.