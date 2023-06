Ozbiljne optužbe o nevjeri: Repericu Cardi B suprug je na Instagramu prozvao zbog prevare

Reperica Cardi B i njezin suprug Offset na društvenim mrežama se svađaju i prepucavaju te iznose optužbe o nevjeri. Kako piše časopis People Offset je prvi objavio Instagram story u kojem je napisao kako ga je supruga prevarila, a kasnije je izbrisao to. Cardi B mu je nakon toga odgovorila na Twitteru. - Prvo da kažem, ne možeš me optužiti za sve ono za što znaš da si kriv. Pjevajte sa mnom svi! A vidim da vam je lako sve svaliti na mene. Da dušo! Nemojte obraćati pažnju na tog seljačinu, ljudi, ja sam Cardi B, i da sam se davala bilo kome, već bi se znalo. Nisam baš bilo tko - napisala je reperica. U nastavku mu je napisala da se ne ponaša glupo i da se prestane igrati na ovaj način.

Ovo nije prvi put da se par, koji je počeo vezu u veljači 2017. godine, suočava s optužbama za prevaru. U siječnju 2018., dva mjeseca nakon što je zaprosio Cardi, Offset se našao u središtu skandala nakon što su se pojavile snimke na kojima se vidi repera u krevetu s više žena. Iako je odbio govoriti o optužbama u intervjuu za Rolling Stone, Offset je podsjetio novinara da je to njegov "stvarni život". Dodao je: - To nije nikakva svirka. To nije nikakva je...a igra, znaš što govorim?

Cardi je, s druge strane, zauzela mnogo izravniji pristup tvitajući svoja razmišljanja o tome i također je progovorila o navodnoj nevjeri svog tadašnjeg zaručnika u intervjuu za Cosmopolitan iz veljače 2018. godine.

- Znam da izgledam dobro, znam da sam bogata, znam da sam talentirana. Znam da bih mogla dobiti bilo kojeg muškarca kojeg želim - bilo kojeg košarkaša, nogometaša. Ali želim odraditi svoje sr..e sa svojim muškarcem, i ne moram objašnjavati zašto. Nije u redu ono što je on napravio, ali ljudi ne znaju ni što sam ja napravila, jer ja nisam anđeo - izjavila je tada.

Par se vjenčao nekoliko mjeseci kasnije u Atlanti, 20. rujna 2017. Pet dana prije njihove treće godišnjice u rujnu 2020., pjevačica je podnijela zahtjev za razvod, a kasnije su povukli taj zahtjev. Cardi je o svojoj odluci da se ipak ne razvede pričala za Vogue u siječnju 2020. godine.

- Vjerujem u oprost. Molila sam se za to. Ja i moj muž, molili smo za to. Svećenici su nam dolazili. On meni čuva leđa za sve, ja njemu za sve, tako da kada varaš, izdaješ osobu koja te najviše čuva. Došli smo do jasnog razumijevanja. Za mene je monogamija jedini način. - rekla je Cardi tada. Par ima dvoje djece, kći Kulture Kiari koja ima četiri i pol godine i sina Wavea Seta koji će za tri mjeseca napuniti dvije godine.

