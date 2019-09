Ovo morate čuti: talijanski bend snimio je 'Čavoglave' u hard-rock verziji

"Bojna Čavoglave", pjesma Marka Perkovića Thompsona ima svoju talijansku verziju! Podsjetimo, Thompson je pjesmu napisao u jesen 1991. godine, u jeku rata u Hrvatskoj. No, čini se kako je njegova pjesma svidjela Talijanima.

Tri godine kasnije obradio ju je talijanski band Attaco Frontale (Frontalan napad), a izašla je na njihovom albumu 'Notti di Rivolta', koju su posvetili poginulom dragovoljcu Domovinskog rata iz Italije, imena Miko Gino Mighero. Kako piše na YouTubeu, Miko je poginuo za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku.

Tekst:

In Zagora alla sorgente del Čikola difendevano i fratelli le nostre case

Difendevano i fratelli le nostre case

Un croato coi croati tanto uniti che fino a quando sono vivi lotta Čavoglave

Fino a quando sono vivi lotta Čavoglave

Con i Thompson, le mitraglie e i Kalašnikov, lanciano bombe per mandare i bastardi via

Lanciano bombe per mandare i bastardi via

Ascoltate, federali serbi e cetnici, fino in Serbia arriverete fuggendo via da qui

Fino in Serbia arriverete fuggendo via da qui!

Grazie a Dio vi prenderemo e tutti sanno che il processo lo faremo noi di Čavoglave

Il processo lo faremo noi di Čavoglave

C'è un messaggio che ci arriva da Saint Ilije: "Conquistare Čavoglave possibile non è!"

Conquistare Čavoglave possibile non è

O croati, voi fratelli di Čavoglave, tutta quanta la Croazia vi onorerà

Tutta quanta la Croazia vi onorerà, vi onorerà, vi onorerà, vi onorerà, vi onorerà!