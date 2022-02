Samo Ošina: 'Ovo je servis za poslovnu zajednicu kojim će se naša regija naći na karti svjetskih investicijskih kompanija'

Bloomberg naveliko priprema svoj dolazak u regiju! Svjetski poznata multimedijska platforma orijentirana na poslovne informacije koja je 1981. godine osnovana u New Yorku, sada širi svoju regionalnu mrežu za područje Jugoistočne Europe pod nazivom Bloomberg Adria. Samo Ošina, poznati slovenski menadžer s više od 20 godina iskustva u tehnološkom, medijskom i telekomunikacijskom sektoru preuzet će funkciju glavnog operativnog direktora, a tim smo povodom razgovarali s njime o planovima nove redakcije, kakav će sadržaj i za koga proizvoditi te kakve će događaje u Hrvatskoj i regiji organizirati.

Bloomberg Adria opisana je kao prva multimedijska poslovna platforma u regiji. Što to točno znači i što sve zapravo uključuje?

Bloomberg Adria će na komunikacijskim kanalima, od televizije do printa, pružati uvide u uzroke i posljedice poslovnih zbivanja u regiji. U redakcijama u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Skoplju i Sarajevu proizvodit će se sadržaj namijenjen regionalnim poslovnim ljudima i donositeljima odluka. Kao nositelji licence globalnog Bloomberga imamo prava na sav sadržaj koji ćemo kombinirati s onim koji ćemo proizvoditi lokalno.

Koji sadržaj će se plasirati na tim platformama? Hoće li to biti kao i na globalnoj razini kombinacija medijskog sadržaja i poslovnih, odnosnih financijskih podataka i analiza?

Bloomberg Media najviše se bavi financijskim podacima i analizama, prije svega događajima i kretanjima na svjetskim burzama te njihovom izravnom refleksijom na tržišta. Primjetno je kako je taj dio u našoj regiji manje zastupljen pa nam je primarni zadatak baviti se "stvarnim životom" kompanija, kretanjima na svjetskim tržištima te refleksijom na tvrtke regije. Naši sadržaji bit će kombinacija produbljenih analiza i poslovnih događaja u regiji, kombiniranih i inspiriranih sa sadržajima i analizama koje Bloomberg radi na globalnom nivou.

Tko će proizvoditi sadržaj za Bloomberg Adriu?

Ključnu ulogu u stvaranju sadržaja kod nas će imati analitičari koji će zajedno s uredničkim timom i novinarima obrađivati i oblikovati poslovne informacije. To je dodana vrijednost Bloomberg Adrie. Važno nam je da biznismeni imaju relevantne sugovornike koji razumiju poslovanje i biznis jezik.

A tko je vaša ciljana publika?

Bloomberg Adria je prije svega servis za poslovnu zajednicu. Ciljamo na grupu menedžera i vlasnika kompanija koji traže dublje i šire analize poslovnih događaja u regiji i na globalnom nivou. Uz to, Bloomberg sadržaji namijenjeni su i široj poslovnoj zajednici kojoj nisu dovoljne samo osnovne informacije već traže dublje analize te stručne ekonomske pokazatelje i predviđanja. A s druge strane, naša ciljna javnost su i studenti ekonomije te srodnih znanosti, ali i mladi ljudi koji tek ulaze u poslovni svijet ili pak oni kojima je želja znati više i imati uvid u relevantne poslovne sadržaje.

Foto: KEVIN TRAGESER Bloomberg Media ima veoma snažnu reputaciju na medijskoj sceni diljem svijeta. Koje su glavne kvalitete kojima se ističe?

Ne postoji organizacija koja ima veću i snažniju bazu poslovnih podataka na svijetu od Bloomberga. U istraživanjima, prve su asocijacije na Bloomberg relevantnost, izvrsnost i neovisnost. Bloombergov terminal blago je u kojem leže podaci o svim industrijama i kompanijama svijeta.

Zašto je za Bloomberg važno "spuštanje" na regionalnu razinu?

Trenutačno je cijela naša regija pothranjena s poslovnim i investicijskim informacijama. Bloomberg Adria otvara jedinstvenu priliku, da stavimo našu regiju na geografsku kartu svjetskih investicijskih kompanija.

Bloomberg Adria pokreće se u suradnji Bloomberg Media i Mtel Swissa koji je pak u većinskom vlasništvu operatora Telekom Srbije. Kako i kada je došlo do te suradnje i kada se kreće s emitiranjem?

Nakon višegodišnjeg truda našeg tima i interesa od strane Bloomberg Media bilo je potrebno naći i investitora koji razumije priču poslovnog medija i ciljne javnosti. S druge strane suradnja s Bloombergom znači i najstrože novinarske i etičke standarde, koje moramo uvažavati. Bloomberg je našao takvog partnera u Mtel Swiss odnosno u Telekomu Srbije. Lansiranje svih naših kanala planiramo u drugom kvartalu ove godine.

Prvi događaj koji organizirate je Bloomberg Adria summit "Let's talk business". O čemu se točno radi?

Za nekoliko stotina regionalnih biznismena organiziramo poslovnu konferenciju najviše razine koja će na jednome mjestu okupiti svjetske stručnjake i lokalne poslovne zvijezde te ponuditi višu razinu uvida u najaktualnije globalne i regionalne sadržaje. Naša prva konferencija, službeno lansiranje Bloomberg Adrie, održat će se 29. ožujka u Beogradu.

Foto: KEVIN TRAGESER Koliko su vam važni takvi događaji i poticanje dijaloga o važnim poslovnim temama? Za koga će oni biti namijenjeni?

Pandemija koronavirusa je pokazala koliko je čovjeku važan izravan kontakt. Zoomovi i slične platforme su korisno sredstvo, ali ništa ne može zamijeniti susret uživo. I uspješni menadžeri žele inspiraciju. Suradnja s Bloombergom znači i to da imamo mogućnost dovesti i razgovarati sa stručnjacima i liderima koji su postigli velike uspjehe, ali i to koliko puta nisu uspjeli prije nego što su uspjeli. To su informacije koje zanimaju našu poslovnu javnost.

Možete li reći nešto više timu na regionalnoj razini koji stoji iza projekta?

Jasna je poruka činjenica da je menadžment Bloomberg Adrie multinacionalan. Ja dolazim iz Slovenije, a u našem timu su stručnjaci s puno iskustava na svojem području, pa nam tako iz Hrvatske dolaze Jasna Bibić kao izvršna direktorica prodaje i Martina Sokač Saraga kao izvršna direktorica razvoja poslovanja.

Kako ste vi osobno odlučili ući u ovako veliki projekt? Što smatrate najvećim izazovima u ovom projektu?

Cijeli projekt ima tri stvari koje tražim u poslu, a to su međunarodni kontekst, ono "nešto novo" te, prije svega da je to prava prilika i izazov. Sasvim iskreno - na kraju je presudila pozitivna energija koju emitira Bloomberg Adria, gdje nema sitnih vijesti, nego radimo pravu regionalnu priču koja će donijeti dodatnu vrijednost cijeloj regiji. I baš to je i glavni izazov - kako napraviti pravu regionalnu priču koja prelazi granice. Najavna konferencija, Bloomberg Adria, održat će se 29. ožujka u Beogradu, nakon čega će ubrzo uslijediti i početak rada svih naši platformi.

