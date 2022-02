Vlade Divac napao je prijatelja zbog neprimjerenih poruka koje mu je slao kćeri: Toliko je bilo sve traumatično i mučno

Mediji u Srbiji ovaj tjedan pisali su o tome kako je bivši košarkaš Vlade Divac u jednom restoranu u Beogradu fizički nasrnuo na svog prijatelja nogometaša Nišu Saveljića (51). Razlog zbog kojeg je Divac napao Saveljića su neprimjerene poruke koje je nogometaš na Instagramu slao njegovoj kćeri Petri (24). Naime, kada je Divac ugledao Saveljića u restoranu odmah je nasrnuo na njega, a Niša je kasnije rekao kako je to sve bio jedan nesporazum

- Meni je jako žao što je došlo do nesporazuma. Divac i ja smo dugogodišnji prijatelji. Zna me kakav sam i kakav sam otac, ali i čovjek. Žao mi je ako je moja namjera pogrešno shvaćena. Ta scena je za mene bila nesvakidašnja, žao mi je ako je netko pogrešno shvatio - kazao je Saveljić. Mediji u Srbiji objavili su i poruke koje joj je Saveljić slao Petri i koje pokazuju s kakvim namjerama joj se javio. Sadržaj tih poruka prenosimo:

- Iskreno ne bih volio da znaju. Baš mi je glupo. Ja ovako iskusan sam se postidio. Prvi put u životu da osjetim energiju kod nekog tako mlađeg. Oprosti - piše u jednoj poruci Saveljić i kasnije je bio uporan u tome da mu se Petra javi i da se nađu, a ona tu komunikaciju završava ovom porukom Saveljiću: Ovako, samo Vam hoću reći da sam razmišljala dugo o ovoj situaciji. Bila sam u šoku kad smo razmijenili onaj telefonski poziv i da sam se u trenutku loše osjećala i nisam se snašla da Vam odgovorim drugačije ili kažem nije u redu. Kako je prošlo malo vremena skupila sam hrabrost da Vam kažem da nije u redu što ste pomišljali na to, a kamoli da ste htjeli i da to ostvarite. Ne znam kako biste se Vi osjećali u situaciji da se ovo događa Vašoj kćerki. Molim Vas, nemojte mi više pisati".

Petra je odlučila nakon svega napisati i priopćenje u kojem je napisala kako priopćenje napisala kako bi dala glas sebi ali i svim ostalim ženama koje su prošle kroz sličnu ili istu situaciju koja se dogodila njoj.

- Glavni razlog ovog priopćenja je da dam glas najprije sebi, a i svim djevojkama i ženama koje su doživjele ili doživljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje koje žene jako dobro znaju da ostavlja traume za cijeli život. U trenutku kada se meni ovo dogodilo imala sam 21 godinu. Dogodilo se u mojoj kući, gdje sam bila s roditeljima u tom trenutku i gdje sam se osjećala najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimjernog sadržaja mi je slao otac mog prijatelja i poznanik mog oca. Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio pisati. Toliko je bilo sve traumatično i mučno da sam pomoć zatražila kod psihologinje koja mi je savjetovala da sačuvam sve poruke jer sigurno mu ovo nije prvi put, i u slučaju da mi bude trebale kao dokaz na sudu. U ovakvim situacijama većina žena od šoka počinje se osjećati krivima i pitaju se jesu li možda stavom izazvale takvu reakciju. On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i povjerenjem i on je to zloupotrijebio. Poslije nekoliko seansi sam stekla hrabrost i sve sam rekla svojim roditeljima, jer ne govoreći njima sam htjela na neki način ih zaštititi. - rekla je Petra, a prenosi Blic. Kada je cijela priča objavljena u medijima Petra je dobila puno poruka od drugih djevojaka i žena koje su prošle kroz sličnu situaciju sa Saveljićem.