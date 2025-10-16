Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TIJELO BOGINJE!

Ova seks bomba san je svakog muškarca! Tijelo kao isklesano, a sad je prvi put kročila na najseksi pistu

Foto: Profimedia
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 15:30

Za ovu posebnu prigodu, Ratajkowski je nosila ružičasti čipkasti komplet donjeg rublja, uz ružičaste rukavice i štikle s elegantnim, svjetlucavim remenjem koje se omatala oko njezinih nogu sve do koljena.

Manekenka, glumica i spisateljica, 34-godišnja Emily Ratajkowski ostvarila je svoj veliki modni uspjeh debitirajući na ovogodišnjoj kultnoj reviji Victoria’s Secreta, što je izazvalo oduševljenje njezinih brojnih obožavatelja. Iako je tradicionalno ova revija poznata po nošenju prepoznatljivih anđeoskih krila, Emily je na ovoj reviji izabrala sasvim drugačiji, no podjednako impresivan izgled. Umjesto klasičnih krila, na njezinim leđima bile su pričvršćene ogromne, ružičaste latice koje su podsjećale na orhideju, ukrašene blistavim cirkonima, čineći njezin nastup nevjerojatno upečatljivim.

Za ovu posebnu prigodu, Ratajkowski je nosila ružičasti čipkasti komplet donjeg rublja, uz ružičaste rukavice i štikle s elegantnim, svjetlucavim remenjem koje se omatala oko njezinih nogu sve do koljena. Nakon revije, Emily je na svom Instagram profilu podijelila snimku iz showa, na kojoj su joj njezini pratitelji uputili brojne čestitke. "Napokon, oduvijek sam te htjela vidjeti tamo", "Prekrasna si, diva!", neki su od oduševljenih komentara.

Za Emily, revija nije bila samo debi s brendom Victoria’s Secret, već i njezina prva revija uživo na modnoj pisti, što joj je zasigurno bio poseban trenutak u karijeri. Iako je već godinama prisutna na modnoj sceni, do sada nije imala priliku biti dio ove prestižne revije. Ranije je otkrila kako su je inspirirale ikone iz svijeta mode, koje su obilježile njezino odrastanje.

Naš glumac progovorio o borbi s teškom autoimunom bolesti: 'Upitala me idem li na kemoterapiju...'
1/14

"Odrasla sam gledajući slike Gisele, Candice, Naomi i Adriane, i jednostavno je nadrealno biti uključena u kampanju uz njih. Te su žene bile, a i dalje su, veće od života, one su za mene ikone. Značiti biti ikona za mene znači biti simbol nečega uzvišenog i moćnog", izjavila je Emily, objašnjavajući utjecaj koji su ove modne ikone imale na njezin početak karijere.

Revija je također okupila brojne bivše anđele Victoria’s Secreta, uključujući Adrianu Limu, Alessandru Ambrosio, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Taylor Hill, Stellu Maxwell i Barbaru Palvin. Na pistu su se vratile i poznate manekenke poput Gigi Hadid, njezine sestre Belle Hadid, Joan Smalls, Irine Shayk, Anok Yai, Alexe Consani, čineći reviju još spektakularnijom. Ovaj događaj predstavljao je pravu proslavu mode, ljepote i ženskih ikona koje su ostavile neizbrisiv trag u svijetu visoke mode.

Ključne riječi
Victoria's Angels manekenka emily ratajkowski showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZVIJEZDA DINASTIJE

Samo 7 mjeseci nakon vjenčanja bogati šeik ponudio je njezinu mužu 10.000 funti da spava s njom

Joan Collins rođena je 23. svibnja 1933. godine u Londonu kao Joan Henrietta Collins, jedna od troje djece učiteljice plesa i hostese u noćnom klubu Else te agenta slavnih Josepha Williama Collinsa. Majka se zbog ljubavi, braka i djece odrekla karijere i posvetila obitelji. O njoj je uvijek govorila u superlativima, dok je za oca isticala kako ih nikada nije grlio ni ljubio, kamoli se igrao s njima. No, s druge strane, naučio ju je da bude jaka i da se uvijek oslanja samo na sebe

2
KRAJ LJUBAVI

Krah braka! Nakon skoro 20 godina razvode se slavna glumica i glazbenik: 'Ona to nije željela'

Osoba iz neposredne blizine para u ekskluzivnoj izjavi otkrila je da supružnici tokom ljetnih mjeseci nisu dijelili zajednički dom te da je australska glumica nastojala očuvati njihov brak. "Ona to nije željela. Borila se da spasi brak", izjavila je spomenuta osoba, naglašavajući da je "Nicoleina sestra bila oslonac i cijela obitelj Kidman se okupila kako bi podržali jedni druge."

Učitaj još