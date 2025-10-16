Ova seks bomba san je svakog muškarca! Tijelo kao isklesano, a sad je prvi put kročila na najseksi pistu

Manekenka, glumica i spisateljica, 34-godišnja Emily Ratajkowski ostvarila je svoj veliki modni uspjeh debitirajući na ovogodišnjoj kultnoj reviji Victoria’s Secreta, što je izazvalo oduševljenje njezinih brojnih obožavatelja. Iako je tradicionalno ova revija poznata po nošenju prepoznatljivih anđeoskih krila, Emily je na ovoj reviji izabrala sasvim drugačiji, no podjednako impresivan izgled. Umjesto klasičnih krila, na njezinim leđima bile su pričvršćene ogromne, ružičaste latice koje su podsjećale na orhideju, ukrašene blistavim cirkonima, čineći njezin nastup nevjerojatno upečatljivim.

Za ovu posebnu prigodu, Ratajkowski je nosila ružičasti čipkasti komplet donjeg rublja, uz ružičaste rukavice i štikle s elegantnim, svjetlucavim remenjem koje se omatala oko njezinih nogu sve do koljena. Nakon revije, Emily je na svom Instagram profilu podijelila snimku iz showa, na kojoj su joj njezini pratitelji uputili brojne čestitke. "Napokon, oduvijek sam te htjela vidjeti tamo", "Prekrasna si, diva!", neki su od oduševljenih komentara.

Za Emily, revija nije bila samo debi s brendom Victoria’s Secret, već i njezina prva revija uživo na modnoj pisti, što joj je zasigurno bio poseban trenutak u karijeri. Iako je već godinama prisutna na modnoj sceni, do sada nije imala priliku biti dio ove prestižne revije. Ranije je otkrila kako su je inspirirale ikone iz svijeta mode, koje su obilježile njezino odrastanje.

"Odrasla sam gledajući slike Gisele, Candice, Naomi i Adriane, i jednostavno je nadrealno biti uključena u kampanju uz njih. Te su žene bile, a i dalje su, veće od života, one su za mene ikone. Značiti biti ikona za mene znači biti simbol nečega uzvišenog i moćnog", izjavila je Emily, objašnjavajući utjecaj koji su ove modne ikone imale na njezin početak karijere.

Revija je također okupila brojne bivše anđele Victoria’s Secreta, uključujući Adrianu Limu, Alessandru Ambrosio, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Taylor Hill, Stellu Maxwell i Barbaru Palvin. Na pistu su se vratile i poznate manekenke poput Gigi Hadid, njezine sestre Belle Hadid, Joan Smalls, Irine Shayk, Anok Yai, Alexe Consani, čineći reviju još spektakularnijom. Ovaj događaj predstavljao je pravu proslavu mode, ljepote i ženskih ikona koje su ostavile neizbrisiv trag u svijetu visoke mode.