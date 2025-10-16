Naš glumac progovorio o borbi s teškom autoimunom bolesti: 'Upitala me idem li na kemoterapiju...'

Filmski, televizijski i kazališni glumac, 42-godišnji Asim Ugljen, gostovao je u najnovijoj epizodi HRT-ove emisije Dr. Beck, gdje je otvoreno govorio o svojoj borbi s alopecijom areatom, autoimunom bolešću koja uzrokuje gubitak kose. Ugljen je podijelio svoja iskustva s ovom bolesti, koja uzrokuje opadanje kose u okruglim, jasno definiranim područjima, poznatim kao "pečati".

"Jednom sam izašao iz kuće bez kape, a susjeda se uplašila i pitala me je li sve u redu, idem li na kemoterapiju. Tada sam se sjetio da nisam ponio kapu", prisjetio se Asim, naglašavajući da je to bio trenutak kada je postao svjestan koliko je alopecija postala vidljiva drugima. Također, otkrio je da mu kosa na rukama najprije počne opadati, a to je znak da će uskoro početi gubiti kosu na glavi i bradi. Iako je priznao da mu opadanje kose ne stvara previše brige, jer bi mogao biti i ćelav, ističe da zbog svoje profesije i uloga mora održavati kosu i bradu.

"Volim u svakoj ulozi biti različit od prethodne. Ako sam u jednoj ulozi bio ćelav, u sljedećoj želim imati dužu kosu i bradu", rekao je glumac, koji ističe kako je kroz karijeru uvijek nastojao transformirati se za potrebe svojih uloga.

Asim se prvi put susreo s alopecijom 2014. godine, kada je bio u najintenzivnijoj fazi svog poslovnog angažmana, radeći na više od pet projekata dnevno i spavajući samo po dva sata. "Prvo sam primijetio da su mi otpale dlake iznad desne šake, a potom su otpali dijelovi brkova. Nakon toga, stanje se brzo normaliziralo, pa sam pomislio: 'Ok, što god da je bilo, prošlo je'. Međutim, s vremenom je situacija postajala sve gora. Što sam više radio, to se pogoršavalo. Počeo sam primjećivati hrpu rupa na glavi i bradi", prisjetio se za Story 2022. godine.

Alopecija, kako kaže, nije poput obične ćelavosti. "To su rupe na glavi koje ne izgledaju lijepo i definitivno ne nalikuju običnoj ćelavosti. To je autoimuna bolest o kojoj se malo zna, ali nije razlog za paničarenje. Potrebno je vježbati i koristiti terapiju", objasnio je Asim, koji je tijekom svog života naučio kako se nositi s ovom bolešću.

"Počeo sam manje brinuti i manje trošiti energiju na to. Ipak, uvijek osjetim kada alopecija počne ponovo djelovati, na sitnim žarištima. Tada primijetim da mi se kosa prorijedila, pa odmah krenem s terapijom", objasnio je. Prisjetio se i svog najtežeg trenutka prije četiri godine, kada je stanje bilo najgore, ali sada uspješno kontrolira svoje stanje. "Koristim ulje koje mi je preporučio jedan gospodin. On kaže da ne pomaže svima, ali meni je pomoglo", zaključio je Asim Ugljen, koji je kroz svoju borbu s alopecijom stekao novi pogled na život i naučio kako se nositi s ovom specifičnom bolešću.