Dok je Maja Šuput uživala u Varaždinu, Šime se javio s avanture živote: Dan je počeo loše

Gospodin Savršeni iz četvrte sezone ovog showa, Šime Elez uputio se u zanimljivu avanturu prije nekoliko dana te s pratiteljima na Instagramu dijeli sve zgode koje mu se događaju na Balkan moto rallyju. Objavio je na Instagram storyju kako mu je dan počeo loše i fotografija koju je objavio daje do znanja što je pošlo po krivu. Naime, potplata na čizmama mu je otpala, ali brzo se snašao i uspio je ljepljivom trakom privremeno riješiti problem, a pratitelje je pitao što misle hoće li mu čizme u takvom stanju izdržati još 300 kilometara. Kako je ranije najavio Šime je odlučio sebi ovo ljeto priuštiti nezaboravnu avanturu.

- Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu. Ovaj put u malo drukčijem tonu. 9 dana, 6 država, 3000 kilometara, motor i ja", otkrio je Šime nedavno na Instagramu, najavivši svoju avanturu na Balkan moto rallyju. Putovanje ga vodi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru, a cijela priča dobiva na težini kada se uzme u obzir da je Šime tek nedavno položio vozački ispit A kategorije.

Šimini pratitelji ostali su zatečeni, ali i oduševljeni njegovom odlukom. Podrška mu je stigla u stotinama komentara, a mnogi su mu poželjeli sreću i oprez. "Položio prije 2 tjedna i ideš na toliki put? Sretnoo!", "Sretno, pametno, oprezno, ali sve s ciljem da uživaš ko’ nikad u životu", samo su neke od poruka. U vrijeme dok je Šime slao pratiteljima informacija o svojoj nezgodi s obućom, Maja Šuput, u čijem je spotu Šime nedavno imao ulogu i od tada su se često zajedno pojavljivali u javnosti zbog čega se nagađa da si u vezi, bila je u Varaždinu. Zajedno s četverogodišnjim sinom Bloom i prijateljima uživala je na Špancirfestu, a jučer je lajkala jednu od Šiminih objava na Instagramu.