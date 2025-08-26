Zvijezda 'Kumova' provela 12 sati u Dubrovniku pa završila u bolnici, fanovi zabrinuti: 'Što je s nogom?'

Glumica Nika Barišić, koju je Hrvatska zavoljela kao simpatičnu Laru Gotovac u popularnoj seriji "Kumovi", ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta razlog nije nova uloga ili glamurozno modno izdanje. Nika je na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija s kratkog izleta u Dubrovnik, a ono što je počelo kao idilična ljetna razglednica, završilo je prizorima iz bolnice koji su ozbiljno zabrinuli njezine brojne pratitelje. Svojom objavom, koju je sažela u jednostavan, ali znakovit opis "Dubrovnik na 12 sati", Nika je podijelila galeriju fotografija iz Dubrovnika koje otkrivaju kako je na početku ovaj posjet bio idiličan, a završio je posjetom bolnici. Pri kraju galerije su fotografije koje prikazuju Nikinu nogu u rukama medicinskog osoblja. Na slikama se jasno vidi kako joj dva medicinska tehničara pažljivo stavljaju gips.

U komentarima ispod objave odmah se osjetila velika zabrinutost njezinih obožavatelja i prijatelja. "Što je s nogom", glasio je jedan od prvih i najčešćih komentara, izražavajući kolektivni šok i znatiželju. Ipak, među zabrinutim porukama našlo se i onih koji su pokušali unijeti malo vedrine. "Možemo reći da si maksimalno iskoristila posjet Dubrovniku, svih 12 sati", duhovito je primijetio jedan prijatelj, aludirajući na intenzitet njezina kratkog boravka. Zbog ozljede noge i gipsa, glumica je bila primorana odgoditi sve nadolazeće izvedbe iznimno popularne kazališne komedije "Rulet".

Dugo očekivane predstave, koje su se trebale održati 25., 26. i 27. kolovoza u Rogoznici, Šibeniku i Splitu, otkazane su do daljnjega, na veliko razočaranje publike koja je s nestrpljenjem iščekivala vidjeti Niku na pozornici uz njezine talentirane kolegice Jagodu Kumrić, Anu Uršulu Najev i Petru Kraljev. Kada je dobila ulogu u "Kumovima" koji su joj omogućili popularnost kod publike, Nika nam je u intervju rekla: "Ovaj projekt oduševio ju je na prvom čitanju scenarija. - Jako mi je smiješno slušati glumce kako ponavljaju tekstove za svoje scene jer su im scene stvarno simpatično i duhovito napisane, likovi su životni i jako dobro pokazuje miks ljudi koji su povezani, ali su živjeli u drugačijim sredinama i drugačijim okolnostima. Sviđa mi se što ova serija pokazuje da otvorenost srca utječe na otvorenost uma".