Otkriveni detalji jezivog poziva upomoć koji je uslijedio nakon smrti oskarovca i njegove supruge

Tužna vijest ovih je dana obišla svijet, a detalji o tome što se točno dogodilo još se otkrivaju. Oskarovac Gene Hackman i njegova supruga pronađeni su mrtvi u svom domu, a sad asu otkriveni jezivi detalji poziva hitnim službama. Strani mediji pišu da je poziv upomoć poslao muškarac u čijem se glasu čuo uznemire ton. On je službeniku rekao da je pronašao dva tijela koja se miču te molio za pomoć.

Prema izvještaju TMZ-a, pozivatelj, čiji identitet nije objavljen, plakao je i kroz suze pokušavao govoriti, a nije mogao dati ni informacije o dobi i spolu ljudi koje je pronašao. Mnogi vjeruje da je tijela pronašao jedan od dvojice domara, a osoba nije bila sigurna radi li se o jednoj ili dvije osobe. Razlog tome jest što su tijela glumca i njegove partnerice bila djelomično mumificirana te su se nalazila u dvije različite prostorije u kući. Osim toga, otkriveno je i da je pozivatelj stajao izvan kuće te gledao kroz prozor tijekom telefonskog razgovora.

Inače, policija vjeruje da su glumac i njegova partnerica bili mrtvi više od dva tjedna jer su pronađeni u stanju raspadanja, a hladan i suh zrak pustinjske klime u Novom Meksiku vjerojatno je pomogao očuvanju njihove kože i tkiva. Identifikacija tijela navodno je trajala satima, a vijest o njihovoj smrti objavljena je tek iza ponoći u četvrtak. Hackman je pronađen mrtav u ostavi pokraj kuhinje. Njegove sunčane naočale i štap za hodanje bili su na podu pored njega, što je potaknulo nagađanja da je možda umro od posljedica pada. Njegova partnerica je pronađena mrtva na podu kupaonice. U blizini je pronađena otvorena bočica s receptnim lijekovima, s nekim tabletama razasutim po pultu. Na tijelima nije bilo vidljivih rana. Još uvijek nije jasno kako su umrli i tko je preminuo prvi.

Lokalni mediji izjavili su da bi rezultati obdukcije mogli biti objavljeni tek za četiri do šest tjedana.

Jedan od tri psa para, njemački ovčar, pronađen je mrtav u ormaru blizu kupaonice gdje je bila Arakawa. Njihova druga dva psa preživjela su. Dodajmo i da policija ovu smrt ne vodi kao suspektnu.

Hackmanova kći Elizabeth bila je među onima koji su ranije nagađali da su njezin otac i maćeha možda umrli od trovanja ugljičnim monoksidom. Međutim, kasnije je potvrđeno da je vatrogasac pregledao kuću nakon pronalaska tijela i nije pronašao nikakav trag curenja plina.

Podsjetimo, Dvostruki dobitnik Oscara Hackman krajem siječnja napunio je 95 godina. Bio je poznat kao povučena osoba. Nije glumio u filmu od 2004., kada je glumio Monroea ''Eaglea'' Colea u političkoj satiri ''Dobrodošli u Mooseport''.

Eugene Allen Hackman rođen je 30. siječnja 1930. godine u San Bernardinu, Kalifornija, kao sin Eugenea Ezre Hackmana i Anne Lyde Elizabeth (rođene Gray). Njegova obitelj često se selila, a na kraju se nastanila u Danvilleu, Illinois. Roditelji su mu se razveli kad je imao 13 godina. Kao 16-godišnjak Hackman je napustio dom i lagao o svojim godinama kako bi se pridružio marincima, gdje je služio četiri i pol godine kao radio-operater, stacioniran u Kini, na Havajima i u Japanu. Nakon otpusta iz vojske, Hackman se preselio u New York, gdje je radio razne poslove, a kratko je studirao novinarstvo i televizijsku produkciju na Sveučilištu Illinois.

Godine 1956. Hackman se preselio u Kaliforniju i upisao Pasadena Playhouse, gdje je upoznao još jednog ambicioznog glumca, Dustina Hoffmana. Ironično, Hackman i Hoffman od svojih kolega bili su proglašeni "najmanje vjerojatnima za uspjeh". Odlučan da ih demantira, Hackman se vratio u New York, gdje je radio razne poslove, uključujući i onaj u restoranu Howard Johnson's. Upravo ga je taj posao i susret s bivšim instruktorom iz Pasadene koji mu je rekao da "neće ništa postići" dodatno motivirao.

Hackman je počeo dobivati manje uloge u predstavama off-Broadway, a 1964. godine ostvario je svoj broadwayski debi u predstavi "Any Wednesday" uz Sandy Dennis, što mu je otvorilo vrata filmskoj industriji. Njegova prva zapažena filmska uloga bila je u filmu "Lilith" (1964.) s Warrenom Beattyjem.

Warren Beatty odigrao je ključnu ulogu u Hackmanovu proboju, preporučivši ga za ulogu Bucka Barrowa, brata Clydea Barrowa (kojeg je glumio Beatty), u kultnom filmu "Bonnie and Clyde" (1967). Ova uloga donijela je Hackmanu prvu nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca. Uslijedila je još jedna nominacija za Oscara za ulogu u filmu "I Never Sang for My Father" (1970.).

Svjetsku slavu i status filmske zvijezde Hackman je stekao ulogom newyorškog detektiva Jimmyja "Popeyea" Doylea u kriminalističkom trileru "Francuska veza" ("The French Connection", 1971.), za koju je osvojio Oscara za najboljeg glumca. Film je režirao William Friedkin, a ostao je zapamćen po napetim scenama i legendarnoj automobilskoj potjeri.

Nakon "Francuske veze", Hackman je nastavio nizati uspješne uloge u raznolikim filmovima. Glumio je u katastrofičnom filmu "Posejdonova avantura" ("The Poseidon Adventure", 1972.), drami "Strašilo" ("Scarecrow", 1973.) s Alom Pacinom te u hvaljenom trileru Francisa Forda Coppole "Prisluškivanje" ("The Conversation", 1974.), gdje je utjelovio stručnjaka za prisluškivanje Harryja Caula.

Hackman je pokazao i svoj komičarski talent, posebno u ulozi slijepog pustinjaka u parodiji Mela Brooksa "Mladi Frankenstein" ("Young Frankenstein", 1974). Široj publici je poznat i kao zlikovac Lex Luthor u filmu "Superman" (1978.) i njegovim nastavcima.

Tijekom 1980-ih, Hackman je nastavio s impresivnim ulogama, uključujući one u filmovima "Reds" (1981.), "Uncommon Valor" (1983.), "Hoosiers" (1986.) i "No Way Out" (1987.). Za ulogu FBI agenta u filmu "Mississippi u plamenu" ("Mississippi Burning", 1988.) dobio je još jednu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca.

Godine 1992. Hackman je osvojio svog drugog Oscara, ovaj put za najboljeg sporednog glumca, za ulogu šerifa "Little Billa" Daggetta u vesternu Clinta Eastwooda "Nepomirljivi" ("Unforgiven"). Tijekom 1990-ih, glumio je i u filmovima kao što su "Tvrtka" ("The Firm", 1993.), "Brzi i mrtvi" ("The Quick and the Dead", 1995.), "Grimizna plima" ("Crimson Tide", 1995), "Uhvatite maloga" ("Get Shorty", 1995.), "Kavez" ("The Birdcage", 1996.) i "Apsolutna moć" ("Absolute Power", 1997.).

Početkom 2000-ih Hackman je nastavio glumiti u zapaženim filmovima, uključujući "Pod sumnjom" ("Under Suspicion", 2000.), "Obitelj čudaka" ("The Royal Tenenbaums", 2001.) Wesa Andersona, za koju je osvojio Zlatni globus, i "Porota" ("Runaway Jury", 2003.), gdje je konačno glumio sa svojim dugogodišnjim prijateljem Dustinom Hoffmanom. Njegova posljednja filmska uloga bila je u komediji "Welcome to Mooseport" (2004.).

Godine 2004., Hackman je u intervjuu s Larryjem Kingom objavio da se povlači iz glume, a tu je odluku potvrdio 2008. godine. Glavni razlog povlačenja bili su zdravstveni problemi, odnosno savjet liječnika da izbjegava stres.

Nakon povlačenja iz glume, Hackman se posvetio pisanju. Zajedno s podvodnim arheologom Danielom Lenihanom napisao je tri povijesna romana: "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004.) i "Escape from Andersonville" (2008). Samostalno je napisao romane "Payback at Morning Peak" (2011.) i "Pursuit" (2013).

Hackman se ženio dva puta. Iz prvog braka s Faye Maltese (1956. – 1986.) ima troje djece: Christophera Allena, Elizabeth Jean i Leslie Anne. Godine 1991. oženio se klasičnom pijanisticom Betsy Arakawom, s kojom je živio u Santa Feu, Novi Meksiko.

Gene Hackman je bio poznat i kao ljubitelj sportskih automobila, a 1983. godine sudjelovao je u utrci izdržljivosti 24 sata Daytone. Također je bio veliki obožavatelj Jacksonville Jaguarsa, NFL momčadi.

