Otkriven uzrok smrti slavnog glumca (67), posljednjih godina vodio je veliku borbu

Slavni glumac Michael Madsen, zvijezda Tarantinovih filmova, preminuo je u 68. godini, a sada je i službeno potvrđen uzrok smrti. Službenu potvrdu donio je glumčev osobni kardiolog, koji je kao konačan razlog naveo zatajenje srca, prenosi Fox News. U izvješću se ističe kako su dugogodišnji srčani problemi, zajedno s alkoholizmom, bili ključni čimbenici koji su doveli do tragičnog ishoda. Ovime se stavja točka na nagađanja koja su se pojavila nakon što je objavljeno da je Madsen pronađen bez svijesti u svom domu u Malibuu.

Podsjetimo, vlasti su reagirale na poziv ujutro 3. srpnja, pronašavši Madsena u njegovoj rezidenciji. Predstavnik Šerifovog odjela okruga Los Angeles potvrdio je za medije da je zvijezda filma 'Donnie Brasco' proglašena mrtvom na licu mjesta točno u 8:25 sati. Odmah je naglašeno kako nema nikakvih znakova zločina niti sumnjivih okolnosti te je istraga usmjerena isključivo na zdravstvene uzroke koji su doveli do preranog odlaska holivudske legende.

Nakon tužnog događaja oglasili su se i glumčevi predstavnici, menadžeri Smith i Susan Ferris te publicistica Liz Rodriguez. U zajedničkoj izjavi otkrili su kako je Madsen bio iznimno posvećen poslu u posljednje dvije godine, radeći na nizu nezavisnih filmova. - Iskreno se veselio ovoj novoj fazi svoje karijere - poručili su, navodeći nadolazeće projekte 'Resurrection Road', 'Concessions' i 'Cookbook for Southern Housewives' kao dokaz njegove strasti prema kinematografiji.

Osim glumačkog angažmana, Madsen je bio i uspješan autor. Njegovi predstavnici otkrili su da je bio u procesu objavljivanja nove knjige poezije pod naslovom 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', koja se trenutno nalazi u fazi uređivanja. - Michael Madsen bio je jedna od najlegendarnijih figura Hollywooda i neizmjerno će nedostajati - zaključili su u izjavi.

Inače, Madsenova karijera trajala je više od četiri desetljeća, a u kolektivnu svijest filmofila urezao se kao jedan od omiljenih glumaca redatelja Quentina Tarantina, ostvarivši nezaboravnu i zastrašujuću ulogu Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom filmu "Reservoir Dogs" (Psi iz rezervoara). Ta uloga, a posebno scena u kojoj uz glazbu pleše dok muči zarobljenog policajca, definirala je njegovu karijeru i stvorila mu reputaciju legitimnog "opasnog momka" Hollywooda.