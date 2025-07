Ovo su najkraći brakovi poznatih osoba u Hrvatskoj, ovaj glumac drži rekord od samo 15 dana u braku

Ljubav slavnih parova često izgledaju bajkovito od veličanstvenih prosidbi do vjenčanja na egzotičnim lokacijama. Sve djeluje čarobno, ali na kraju ne završi s onom rečenicom živjeli su sretno.... Brojni su primjeri domaćih slavnih parova čiji su brakovi bili kratkog vijeka iako su na fotografijama i pojavljivanjima u javnosti djelovalo skladno i savršeno. Tako je prije dvije godine vijest o razvodu mlade glazbeno-glumačke zvijezde Tare Thaller i Farisa Pinje šokirala domaću javnost. Prisjetili smo se i drugih parova čiji su brakovi bili kratkog vijeka. Neki su trajali tek nekoliko mjeseci, drugi svega par dana, ali svi su ostavili trag u javnosti – bilo zbog drame ili iznenadnog kraja. U nastavku donosimo pregled najkraćih domaćih brakova – od onih koji su se raspali daleko od očiju javnosti, do onih čiji je kraj bio prava medijska sapunica. Vjenčanje na pješčanoj plaži karipskog otočja Turks & Caicos zvuči kao početak bajke. No brak Vlatke Pokos i Josipa Radeljaka trajao je samo godinu i četiri mjeseca, a završetak je bio sve osim bajkovit. Život u stanu na Cvjetnom trgu zamijenili su burnim razvodom, čiji su detalji punili medijske stupce. Vlatka se nakon svega povukla u Kanadu, gdje je diplomirala, a nakratko se vratila u domovinu tek povodom izbora za Miss turizma.

Glumac Frano Lasić još od 1983. godine drži neslavni rekord najkraćeg poznatog braka u Hrvatskoj. Njegova zajednica s Beograđankom Ljiljanom trajala je svega 15 dana, nakon čega su se, prema medijskim navodima, zauvijek razišli. Danas je Lasić u stabilnom braku s 30 godina mlađom Milenom, s kojom živi već godinama – no s Beograđankama, očito, početkom 80-ih nije imao sreće. Manekenka Nina Morić pokušala je pronaći novu ljubav nakon razvoda od Fabrizija Corone – ovoga puta s milanskim poduzetnikom Massimilianom Dossijem. Vjenčali su se u kolovozu u egzotičnoj Kambodži, ali brak je potrajao samo dva mjeseca. Kraj je Nina objavila na Twitteru, uz emotivnu poruku: “Ništa nije zauvijek. Do viđenja, moja ljubavi.”

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju

Miss Hrvatske iz 2008. Malina Grahek bila je česta gošća u medijima za vrijeme veze s poduzetnikom Josipom Šelendićem. Vjenčali su se 2010. godine, ali već godinu kasnije krenuli su prvi napisi o trzavicama. Iako su neko vrijeme pokušavali demantirati glasine, razveli su se do kraja 2012. godine. Ostali su u korektnim odnosima zbog sina, a Malina se nakon razvoda povukla iz javnosti. Bivša voditeljica Lana Pavić i menadžer Ivor Vucelić razveli su se nakon svega dva mjeseca braka. Vucelić je navodno zatražio razvod zbog Lanine nevjere, koju mu je, prema napisima, otkrila tadašnja Lanina kuma – Antonija Šola.

Košarkaš Gordan Giriček i Nataša Gulan ostali su u braku devet mjeseci, tijekom kojih su dobili kćer Laru. Njihov razvod bio je medijski popraćen, posebice zbog podjele imovine. Nataša je nakon svega ostala bez dijela traženih sredstava, a morala je platiti i visoke sudske troškove. Pjevačica Pamela Ramljak se 2010. razvela od inženjera Stojana Rakića, s kojim je bila u braku samo godinu dana. Nakon razvoda zatražila je i crkveno poništenje braka, ističući da joj je brak oduvijek bio svetinja. – “Nisam vjerovala da ću to doživjeti,” rekla je tada emotivno.