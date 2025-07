Preminuo Michael Madsen, slavni glumac kojeg znamo po ulogama u Tarantinovim filmovima

Michael Madsen, plodan karakterni glumac najpoznatiji po ulogama opakih likova u filmovima Quentina Tarantina "Reservoir Dogs" i "Kill Bill: Vol. 2", preminuo je danas ujutro u 68. godini života od srčanog zastoja, potvrdio je njegov menadžer Ron Smith, pišu američki mediji. Madsenova karijera trajala je više od četiri desetljeća, a u kolektivnu svijest filmofila urezao se kao jedan od omiljenih glumaca redatelja Quentina Tarantina, ostvarivši nezaboravnu i zastrašujuću ulogu Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom filmu "Reservoir Dogs" (Psi iz rezervoara). Ta uloga, a posebno scena u kojoj uz glazbu pleše dok muči zarobljenog policajca, definirala je njegovu karijeru i stvorila mu reputaciju legitimnog "opasnog momka" Hollywooda.

Rođen u Chicagu 1957. godine u obitelji s umjetničkim sklonostima. Majka mu je bila filmašica i autorica, a sestra proslavljena glumica Virginia Madsen. Michael je svoj put započeo u kazalištu. Zanat je pekao u cijenjenoj čikaškoj kazališnoj kući Steppenwolf, gdje mu je mentor bio slavni John Malkovich. Iako je prvotno za ulogu u "Psima iz rezervoara" želio igrati Mr. Pinka jer je taj lik imao više scena s Harveyjem Keitelom, Tarantino ga je vidio isključivo kao Mr. Blondea. Sudbina je htjela da upravo ta uloga postane njegov zaštitni znak. Zanimljivo je da je kasnije odbio ulogu Vincenta Vege u "Pulp Fictionu", koja je na kraju proslavila Johna Travoltu. Ipak, njegova suradnja s Tarantinom nastavila se kroz filmove "Kill Bill: Volume 2", gdje je igrao ubojicu Budda, brata glavnog antagonista, zatim u vesternu "The Hateful Eight" (Mrska osmorka) te u filmu "Once Upon a Time in Hollywood" (Bilo jednom u Hollywoodu).

Unatoč imidžu psihopata s platna, Madsen je pokazao iznimnu glumačku svestranost. Glumio je brižnog udomitelja u obiteljskom hitu "Free Willy" (Sloboda za Willyja) i njegovom nastavku, detektiva u "Donnie Brascu" te se pojavio u nizu blockbustera kao što su "Thelma & Louise", "Vrsta" (Species) i "Umri drugi dan" (Die Another Day). Njegova filmografija broji stotine naslova, a i sam je priznao da je često prihvaćao uloge u niskobudžetnim filmovima kako bi osigurao egzistenciju za svoju veliku obitelj. "Nisam namjeravao preseliti svojih šestero djece u kamp kućicu. Kad su mi ljudi nudili posao, nije uvijek bio najbolji, ali morao sam kupiti namirnice i natočiti gorivo u auto", izjavio je jednom prilikom, objašnjavajući svoju nevjerojatnu produktivnost. Posuđivao je i svoj prepoznatljivi hrapavi glas likovima u popularnim videoigrama, uključujući "Grand Theft Auto III" i serijal "Dishonored".

Ipak, njegov život izvan kamera bio je jednako dramatičan kao i njegove uloge, a posljednje godine obilježila je strašna obiteljska tragedija. U siječnju 2022. godine njegov 26-godišnji sin Hudson, koji je služio u američkoj vojsci i bio stacioniran na Havajima, počinio je samoubojstvo. Hudson je ujedno bio i kumče Quentina Tarantina. Slomljeni Madsen tada je izjavio da je u šoku jer nije vidio nikakve znakove depresije kod sina te je zatražio punu istragu od vojske, vjerujući da su njegovog sina "sramotili časnici i vojnici" jer je tražio pomoć za mentalno zdravlje. "Njegova sjećanja i svjetlost pamtit će svi koji su ga poznavali i voljeli", poručila je tada shrvana obitelj. Taj je događaj ostavio dubok trag na glumcu, a uslijedili su i problemi sa zakonom, uključujući uhićenja zbog neovlaštenog ulaska na posjed i navodnog napada.

Iza grubijanske vanjštine krio se čovjek s mnogo talenata i interesa. Malo je poznato da je Michael Madsen bio i cijenjeni pjesnik te je objavio nekoliko zbirki poezije, a za knjigu "Burning In Paradise" osvojio je i nagradu. Svoju "opakost" odlučio je i komercijalizirati pokrenuvši vlastitu liniju ljutih umaka pod brendom "American Badass". Također, bio je aktivan u humanitarnom radu, za što je primio i priznanje od dječje bolnice Shriners. Njegov privatni život bio je turbulentan; ženio se tri puta i otac je šestero djece. U jednom kasnijem intervjuu, osvrćući se na nasilne uloge koje su ga proslavile, priznao je da je kao otac počeo drugačije razmišljati o porukama koje šalje. "S djecom morate biti svjesni onoga što predstavljate i morate im odgovarati za to", rekao je, pokazujući stranu sebe koju publika rijetko viđa.

Michael Madsen ostavlja iza sebe kompleksno nasljeđe. Za jedne će zauvijek biti hladnokrvni Mr. Blonde, za druge brižni otac iz "Free Willyja", a za treće tragična figura čiji je život bio isprepleten slavom, osobnim demonima i dubokom boli. Njegova suradnja s Tarantinom osigurala mu je kultni status, a njegova pojava na ekranu, obilježena intenzitetom i sirovom energijom, postala je neizbrisiv dio suvremene kinematografije. Bio je jedan od najproduktivnijih glumaca svoje generacije, radnik koji se nije libio nijednog posla kako bi zbrinuo obitelj, ali i umjetnik koji je u svojim ulogama, kao i u životu, istraživao najmračnije kutke ljudske prirode.