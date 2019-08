Otkriven razlog razvoda slavnog para: 'Osjeća se kao idiot'

Nakon što je svijet obišla vijest da se Miley Cyrus i Liam Hemsworth razvode nakon sedam mjeseci braka, navodeći kako se oboje moraju koncentrirati na same sebe i na karijere, šuška se o drugačijim razlozima raspada njihovog braka.

Naime, kako stvari očito nisu funkcionirale tako sjajno, priča se da su svađe počele prošle godine i to zbog proširenja obitelji te planiranja djeteta.

- On je želio dijete i nije htio odustati ni odgađati planove za širenjem obitelji, ali Miley to baš nije imala na pameti. Srce mu se nakon toga slomilo - rekao je izvor blizak paru za Ok! Australia dodajući kako se Miley zapravo nije htjela ni udati.

- Čini mi se kako su to primjećivali svi osim Liama. Njegova ga je obitelj dugo preklinjala da to pokuša shvatiti, ali on je vjerovao u Miley. Sada se osjeća kao idiot - izjavio je.

O njihovom prekidu nagađalo se u nekoliko navrata, a par je svaki put to zanijekao. Na društvenim mrežama Liam je često objavljivao zajedničke fotografije i videe, koje do ovog trenutka još uvijek nije obrisao. Poslijednju je objavio početkom lipnja. Osim razvodom, Miley je dodatno uzrokovala rasprave nakon što su je fotografi uhvatili kako se strastveno ljubi s blogericom Kaitlynn Carter u Italiji.

Miley i Liam u tajnosti su se vjenčali u prosincu prošle godine u Tennesseeju. U vezi su od 2010. godine, a dvije godine kasniej su se zaručili i prekinuli zaruke te ih ponovno obnovili 2016. godine.

Podsjetimo, Kad je u subotu objavila sliku na Instagramu gdje vidljivo ne nosi prsten, glasine o razlazu bračnog para počele su se širiti neviđenom brzinom. Uslikala se za vrijeme odmora u Italiji s Kaitlyn Carter, bivšom djevojkom Brodyja Jennera. Zajedno su otputovale tjedan dana nakon što je potvrđeno da se Carter i Jenner također razilaze, piše People.



U intervjuu za Elle, prije samog govora o razlazu s Liamom, Miley je opisala svog muža kao osobu koja joj je najveća potpora, ali je dala do znanja kako ju jako privlače žene. Objasnila je kako često ne želi ulaziti u detalje o svojoj vezi s Hemsworthom jer je "kompleksna i moderna i nova i misli da nisu u situaciji koju bi ljudi razumjeli".

- Misle li ljudi zbilja da sam kod kuće u pregači i kuham večeru? Ja sam u hetero vezi, ali me seksualno privlače žene - rekla je Miley.