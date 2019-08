Razvode se nakon 8 mjeseci braka: Ona ipak voli djevojke

Nakon samo osam mjeseci braka Miley Cyrus i Liam Hemsworth odlučili su otići različitim putevima.

- Tako je najbolje - stoji u izjavi koju je njihov glasnogovornik uputio medijima, a u nastavak govori "da su se Liam i Miley složili da se trebaju razići jer kao partneri i individualci koji evoluiraju i mijenjaju se to je najbolje za fokus na njihove karijere i njih same".

Odlučili su se i dalje složno i predano brinuti o njihovim ljubimcima: psima Emi, Mary, Jane, Bean, Happy, svinji Pig i dvije mačke Keke i LiLo.

Kad je u subotu objavila sliku na Instagramu gdje vidljivo ne nosi prsten, glasine o razlazu bračnog para počele su se širiti neviđenom brzinom. Uslikala se za vrijeme odmora u Italiji s Kaitlyn Carter, bivšom djevojkom Brodyja Jennera. Zajedno su otputovale tjedan dana nakon što je potvrđeno da se Carter i Jenner također razilaze, piše People.

U intervjuu za Elle, prije samog govora o razlazu s Liamom, Miley je opisala svog muža kao osobu koja joj je najveća potpora, ali je dala do znanja kako ju jako privlače žene. Objasnila je kako često ne želi ulaziti u detalje o svojoj vezi s Hemsworthom jer je "kompleksna i moderna i nova i misli da nisu u situaciji koju bi ljudi razumjeli".

- Misle li ljudi zbilja da sam kod kuće u pregači i kuham večeru? Ja sam u hetero vezi, ali me seksualno privlače žene - rekla je Miley.

U lipnju su krenule glasine da se par razvodi, a ona je uzvratila Twitter čestitkom.

Happy 10 year anniversary my love



Good to see everyone is as dumb as they were in 2009!



Some things never change .... & I hope the way you feel about me is one of them . You’re truly. pic.twitter.com/P9LlWZXIdC