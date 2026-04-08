Slavni glumac progovorio o teškoj dijagnozi svoje supruge: 'Stegne mi se grlo samo kad razmišljam o tome'

Rebecca King-Crews, supruga glumca Terryja Crewsa, otkrila je da se bori s Parkinsonovom bolešću. Modna dizajnerica podijelila je informaciju kako s ovim stanjem živi već deset godina, nakon što joj je dijagnoza službeno potvrđena 2015., tri godine nakon pojave prvih simptoma. Odluku da prvi put javno progovori o svojoj borbi donijela je nekoliko tjedana nakon podvrgavanja novoodobrenom zahvatu koji pomaže u upravljanju bolešću.

"Osjećam se dobro", izjavila je u zajedničkom intervjuu s Crewsom za emisiju Today kod Craiga Melvina. "Mogu napisati svoje ime i datume, i to desnom rukom prvi put u vjerojatno tri godine." Dodala je kako vidi poboljšanje simptoma: "Još sam u fazi oporavka, za koji kažu da traje oko tri mjeseca. Kako se oporavljate, tako vidite sve veći napredak." King-Crews, koja je 2020. godine prošla dvostruku mastektomiju nakon dijagnoze raka dojke, u rujnu ide na drugi zahvat kako bi ublažila utrnulost i drhtanje lijeve strane tijela. "Vjerujem da su ovaj zahvat i slični njemu nova granica medicine.

Uspjeli su ući u moj mozak bez otvaranja glave", nastavila je. "Uzbuđena sam zbog mogućnosti koje se otvaraju. Željela sam ovo učiniti dostupnijim drugima jer je operacija skupa, kako bih pružila nadu oboljelima od Parkinsonove bolesti, jer vjerujem da ćemo pronaći lijek." Zvijezda serije 'Brooklyn Nine-Nine' dodao je: "Gledati je kroz što prolazi zadnjih 10 do 12 godina bilo je jako, jako teško. Drhtanje, nesanica, gubitak ravnoteže... vidjeti je kako piše svoje ime prvi put u tri godine? Vjerujte mi, ne znam što bih rekao. Stegne mi se grlo samo kad razmišljam o tome."