Odrasli su pod svjetlima reflektora, a sada svoje probleme liječe seksom i drogom

Dječje zvijezde na Disney Channelu djeluju nevino, kao da se dižu trudnicama i starijima u tramvaju i dobro razumiju kada treba reći “molim”, “hvala”, “izvoli” i “oprosti”. Većina djece koja ih svakodnevno gleda i obožavaju žele biti baš kao oni, a dok ih gledamo kako se smiješe s televizijskih ekrana – čini se kao da će ostati zauvijek mladi.

No svi oni u nekom ipak trebaju odrasti. Televizija se gasi i glumci nastavljaju sa svojim životima, a odrastanje u središtu pozornosti nije lako. Mnogim, već odraslim, ljudima teret slave često postaje pretežak, pa svoje probleme liječe neobuzdanim seksom i raznim ilegalnim drogama.

Ipak, slava je nešto što mnogi priželjkuju, a poznato je da ako uspiješ kao Disneyeva dječja zvijezda, velike su šanse da ćeš izgraditi dobru karijeru nakon toga. Disney, nažalost, u posljednje vrijeme ima lošu reputaciju jer su mnoge dječje zvijezde koje su baš tamo postale slavne umiješane u brojne skandale. Od eksplicitnih snimaka koje nekako procure u javnost do razuzdanih izlazaka koji često završavaju na sudu za prekršaje.

Život pod svjetlima reflektora za ove mlade glumce nije jednostavan i neki od njih se „povampire“. Tinejdžerske godine nikome ne prolaze lagano, a definitivno je teže kada ih svi prate pod povećalom.

Princeza popa, pjevačica Britney Spears, započela je karijeru kao članica Mickey Mouse kluba, u kojem je bila zajedno s pjevačem Justinom Timberlakeom, pjevačicom Christinom Aguilerom i glumcem Ryanom Goslingom, a imala je jedan od najpoznatijih javnih slomova u svijetu slavnih. Svi se sjećaju kako je 2007. obrijala glavu i udarala auto kišobranom, nakon što se predozirala amfetaminima.

Foto: Profimedia

Miley Cyrus, pjevačica koja nam se donedavno smiješila s polica svih trgovina nije imala slom, no nije ništa manje skandalozna. Njezina serija „Hannah Montana“ bila je megapopularna među klincima i svi su pratili zgode i nezgode slavne djevojčice koja pokušava živjeti normalan obiteljski život.

U jednom trenu, Miley je odlučila da joj je dosta imidža koji je izgradila kao Disneyeva dječja zvijezda. Ošišala je kosu na dječačku frizuru i twerkala s Robinom Thickeom na MTV-jevoj dodijeli nagrada. Počela je bez zadrške pričati o seksu i konzumiranju droga, što se roditeljima djece kojima je Cyrus bila idol nikako nije svidjelo pa su svoje nezadovoljstvo nerijetko izražavali u komentarima ispod njezinih objava na društvenim mrežama, a scene iz spota za pjesmu „Wrecking Ball“ u kojima je gola ili liže čekić mnogima će zauvijek ostati urezane u pamćenje.

Trenutačno se čini da su ti dani iza nje. Pomirila se s bivšim zaručnikom Liamom Hemsworthom i žive zajedno u Malibuu s gomilom životinja. Nedavno su se i vjenčali bez velike pompe, okruženi isključivo članovima uže obitelji. Pjevačica tvrdi da je prestala svakodnevno pušiti marihuanu te da više ne osjeća potrebu da se nekome dokazuje.

Foto: DPA/Pixsell

Tabloide često puni njezina bivša prijateljica Selena Gomez, jedna od najpraćenijih osoba na Instagramu.

Ova zvijezda serije „Wizards of Waverly Place“ dominira glazbenim svijetom, no zbog dugogodišnjeg turbulentnog odnosa s pjevačem Justinom Bieberom, njezina uspješna karijera često je bila u sjeni. Naime, oni su doslovno bili dječja verzija Brada Pitta i Angeline Jolie. Svaka sljedeća veza za koju se saznalo bila je pod povećalom, a mnogi fanovi ostali su u šoku kada su se ona i Bieber pomirili nakon što joj je presađen bubreg koji je zakazao zbog dugogodišnje borbe s lupusom.

Nakon njihova zadnjeg prekida završila je u klinici za psihijatriju i sada radi na svojem mentalnom zdravlju.

Glumica Bella Thorne bila je jedna od zvijezda serije „Shake It Up“. Ni njezina reputacija nije ostala neokaljana. Probušila je nos, obojila kosu i često nosi samo oskudne bikinije. Na društvenim mrežama gotovo konstantno objavljuje videozapise u kojima se hvali da je pijana, ljubi se s muškarcima i ženama. Često objavljuje i gole fotografije, a ništa što se događa u njezinim vezama ne skriva od javnosti. Tvrdi da nikada nije željela biti poznata kao „Disney djevojka“, ne srami se biti ono što jest i živi život baš kako ona želi.

Nakon Miley Cyrus, mnogi kao primjer najskandaloznije Disneyeve dječje zvijezde navode crvenokosu glumicu Lindsay Lohan. Svi smo je zavoljeli nakon uloge u filmu „Parent Trap“, a nastavila je glumiti u popularnim tinejdžerskim uspješnicama kao što su „Freaky Friday“, „Mean Girls“ i „Confessions of a Teenage Drama Queen“ koji su je vinuli u zvijezde. Lohan je sada poznata po čestim odlascima na rehabilitaciju.

Bila je jedna od najpopularnijih dječjih zvijezda, što ju je, nažalost, učinilo magnetom za paparazze, a oni su je često fotografirali u društvu drugih skandaloznih zvijezda, kao što su Britney Spears i Paris Hilton.

Najnoviji skandal izbio je kada je Lohan pratila i snimala obitelj izbjeglica, uvjerena da planiraju prodati svoje dijete, te je to isto dijete pokušala oteti i odvesti u svoj hotel. Sve to je sama objavila na Instagramu.

Glumac Shia LaBeouf poznat je zbog franšize Transformers, no od 2000. do 2003. bio je zvijezda Disneyeva showa Even Stevens.

Shia je imao problema s alkoholom i nekontroliranim bijesom, te je više puta bio uhićen. Jednom se na crvenom tepihu pojavio s vrećom preko glave na kojoj je pisalo “Više nisam slavan“, a kada su ga prisutni novinari pitali da pojasni situaciju, rekao je: – Ja sam sada vreća. Pitajte me nešto u vezi vreća. Više puta optužili su ga za plagijat. Kratki film koji je „napisao“ i neki njegovi stripovi djela su drugih umjetnika. Kako bi se ispričao, organizirao je izložbu koju je nazvao „Žao mi je“.

Tamo je sjedio za stolom s vrećom preko glave u potpunoj tišini. Za vrijeme snimanja filma „Fury“ tjedan dana se odbijao otuširati. Ovo su samo neke od nerazumnih stvari koje je radio u zadnjih nekoliko godina. Pjevačica Demi Lovato glumila je u filmu “Camp Rock” na Disney Channelu.

Na turneji s grupom Jonas Brothers 2010. godine udarila je plesačicu i nakon toga završila na rehabilitaciji gdje je otkriveno da ima bipolarni poremećaj. Borila se i s bulimijom i ovisnošću, a izjavila je da u to vrijeme nije mogla izdržati ni pola sata bez kokaina. Nakon dugo vremena trezvenosti, ove godine se predozirala i završila u komi iz koje se, nasreću, izvukla. Trenutačno je ponovno na rehabilitaciji.

Pogledajte koji parovi su nas šokirali razvodom u 2018.