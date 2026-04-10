U MAKEDONIJI

VIDEO Mladi Slavonac Jakov Jozinović briznuo u plač! Nije mogao suzdržati suze, evo o čemu je riječ

10.04.2026.
u 13:59

Jozinović je u Skoplju održao koncert, a na samom kraju je i briznuo plač te je svojoj publici poručio "za čuda letim".

Mladi pjevač. 20-godišnji Jakov Jozinović u Skoplju je ispisao jednu od najvažnijih stranica svoje dosadašnje karijere, održao je prvi veliki samostalni koncert do posljednjeg mjesta ispunjenom dvoranom. Večer je bila prožeta snažnim emocijama koje su se prelijevale s pozornice na publiku, ali i dalje, na društvene mreže gdje su brojni pratitelji dijelili dojmove. Jozinović, koji posljednjih mjeseci sve sigurnije gradi svoje mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni, publici je priredio nastup za pamćenje. Redali su se njegovi najpoznatiji hitovi, a publika ih je pjevala uglas, stvarajući atmosferu zajedništva koja je trajala od prve do posljednje minute. Već na samom početku bilo je jasno da će ovo biti posebna večer, no emocije su kulminirale u završnici koncerta.

Najdirljiviji trenutak dogodio se upravo na kraju, kada su ga emocije potpuno svladale. Video tog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan. Vidno ganut, Jakov nije uspio zadržati suze te je kroz osmijeh i drhtavim glasom poručio: "Hvala vam, Skoplje – ja za čuda letim!" Taj iskreni ispad emocija dodatno je učvrstio njegovu povezanost s publikom, koja ga upravo zbog takve autentičnosti sve više voli.

@sdrten3am Savladale ga emocije🥺na kraju koncerta#emocije #skopje🇲🇰 #jakovjozinovic #koncert #trending ♬ izvorni zvuk - Ninna

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić
Ovaj koncert predstavlja važnu prekretnicu u njegovoj karijeri, ne samo kao potvrdu popularnosti, već i kao dokaz da je izgradio snažan i vjeran krug obožavatelja diljem regije. Njegov uspon najbolje potvrđuje i impresivan niz nastupa u Beogradu, gdje je rasprodao čak deset uzastopnih koncerata u Sava Centru, što je uspjeh kakav postižu samo najveća regionalna imena. Pred Jozinovićem je izuzetno dinamično koncertno razdoblje. Uz brojne nastupe koji su već najavljeni, posebno se ističe i veliki koncert u Areni Zagreb u lipnju, gdje će imati priliku još jednom potvrditi status jednog od najperspektivnijih izvođača nove generacije. Sve upućuje na to da je ovo tek početak njegove priče, i da će publika još dugo pjevati njegove stihove uglas.

skoplje koncert plač suze Jakov Jozinović showbiz

Komentara 5

OS
Ostrež
14:51 10.04.2026.

Sram te bilo jadniče, nadam se da buš i ostal tam negde istočno

CT
Crazy_Tom64
14:26 10.04.2026.

Interesira me da li on plaća te reklame i članke kao i Severina ili se tom mladom čovjeku samo radi veeeeelika usluga...

ME
MediciKM
14:16 10.04.2026.

Ovaj malac mi je svakim danom sve gadljiviji i gadljiviji. Bude njega spržilo vrijeme...instant zvijezda.

Zagreb: PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS u Vintage Industrial Bar-u
Sve će goriti

Vijest koja se dugo čekala! PipsChips&Videoclips najavili koncert u Areni Zagreb

Pipsi su u zadnje desetljeće po više puta punili zagrebačke klubove i prostore te nastupali konstantno po festivalima diljem regije. Uz, primjerice, tri rasprodana kluba Boogaloo ili rekordnih šest nastupa u Vintage Industrial Baru bilo je jasno da postoji duboka povezanost između Pipsa i Zagreba. Veliki rasprodani koncert na stadionu Šalata samo je zacemetirao ogromnu privrženost ovdašnje publike i benda

