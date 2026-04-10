Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' nakon pobjede u showu: Petar i ja smo nerazdvojni još od Grčke. Živjeli smo zajedno

U finalu showa 'Gospodin Savršeni', Petar je odabrao Anastasiu, djevojku koja je svoj put započela u Karlovom timu, ali je hrabrim zaokretom donijela odluku koju danas smatra najboljom u životu. U razgovoru za RTL.hr, Anastasia je otkrila kako njihova veza funkcionira izvan kamera.

Prisjećajući se finala, priznala je da nije osjećala klasičnu tremu, već nestrpljivost da započnu stvarni život bez skrivanja osjećaja. Od samog početka imala je snažan predosjećaj da će upravo ona biti Petrov odabir jer se njihov odnos razvijao prirodno i brzo. "Da je izabrao nekog drugog, to bi za mene samo značilo da nije bio iskren prema sebi", istaknula je Anastasia. Kao ključni trenutak izdvojila je dobivanje ključa, što im je omogućilo upoznavanje bez filtera i kamera.

Svoj trijumf nije doživjela kao pobjedu u natjecanju, već kao priliku da napokon bude s osobom u koju se zaljubila. Iako suosjeća s drugim djevojkama, naglasila je da je svatko bio svjestan rizika ulaska u show te da nikada nije sumnjala u Petrovu odluku, ne videći u njegovom odnosu s Monikom ništa više od uzajamnog poštovanja.

Nakon završetka snimanja u Grčkoj, par je postao nerazdvojan, a njihov se odnos dodatno produbio. Anastasia kaže da je u showu dobila upravo ono što je tražila. Najveći izazov bio im je period tajnosti prije emitiranja, kada su živjeli zajedno, ali se nisu smjeli pojavljivati u javnosti. Ipak, prepreke su uspješno svladali kroz kompromis i slušanje. Za Petra ima samo riječi hvale, opisujući ga kao pažljivog i lijepo odgojenog muškarca koji zna voljeti. Iako imaju zajedničke planove za budućnost, detalje su odlučili zadržati samo za sebe.