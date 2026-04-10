Sjećanja, maštanja i nadanja: čaroban spot Ivane Kindl je posveta Matiji Dediću

Ivana Kindl predstavlja čaroban spot za singl “Nestajemo“ s kojim će sudjelovati na 73. Zagrebačkom festivalu. Nova pjesma, jedne od najboljih domaćih vokalistica, posebna je po tome što je klavirske dionice odsvirao Matija Dedić. Spot je režirao Dinko Šimac, jedan od nadražih Ivaninih suradnika koji je na simboličan način vizualizirao sjećanje na Matiju i njegov sviralački dar. Spoj iznimnih talenata isprepliće se u videu koji dočarava senzibilitet pjesme.

“Ova pjesma osvojila me na prvo slušanje senzibilitetom, porukom i Matijinom nevjerojatnom emocijom koju je prenio sviranjem. Spot je sniman u Koprivnici u dvorani Domoljub u kojoj je klavir koji je obožavao i dolazio svirati za svoj gušt. Moj nastup na Zagrebačkom festivalu bit će posveta njemu“, kaže Ivana. “'Nestajemo'“ je podsjetnik da naš život ima rok trajanja i da ga trebamo iskoristiti najbolje što možemo. Bez previše nepotrebnog razmišljanja, a opet s puno sreće i zadovoljstva kakvo god ono bilo. Iza nas uvijek ostaju i djela pa je poželjno ostaviti svijet boljim nego što je bio prije nas“, objašnjava autor i producent pjesme Silvio Pasarić.

Ivana i Silvio kroz ovaj singl obnavljaju suradnju koja je započela na početku njene karijere hitovima “Ja neću biti kao druge“ i “Superjaka“. Dodatni su doprinos spotu dale Barbara Repe (styling), Iva Kovačević (šminka) i Katica Topčić (kosa). “Nestajemo“ je dostupna na svim digitalnim glazbenim servisima. Zagrebački festival ove se godine održava 17. travnja u Mozaik Event Centru.