EMOTIVNA PJESMA

Sjećanja, maštanja i nadanja: čaroban spot Ivane Kindl je posveta Matiji Dediću

Foto: Marko Horvat
10.04.2026.
u 16:04

Jedna od najboljih domaćih vokalistica s pjesmom “Nestajemo“ sudjeluje na 73. Zagrebačkom festivalu

Ivana Kindl predstavlja čaroban spot za singl “Nestajemo“ s kojim će sudjelovati na 73. Zagrebačkom festivalu. Nova pjesma, jedne od najboljih domaćih vokalistica, posebna je po tome što je klavirske dionice odsvirao Matija Dedić. Spot je režirao Dinko Šimac, jedan od nadražih Ivaninih suradnika koji je na simboličan način vizualizirao sjećanje na Matiju i njegov sviralački dar. Spoj iznimnih talenata isprepliće se u videu koji dočarava senzibilitet pjesme.

“Ova pjesma osvojila me na prvo slušanje senzibilitetom, porukom i Matijinom nevjerojatnom emocijom koju je prenio sviranjem. Spot je sniman u Koprivnici u dvorani Domoljub u kojoj je klavir koji je obožavao i dolazio svirati za svoj gušt. Moj nastup na Zagrebačkom festivalu bit će posveta njemu“, kaže Ivana.  “'Nestajemo'“  je podsjetnik da naš život ima rok trajanja i da ga trebamo iskoristiti najbolje što možemo. Bez previše nepotrebnog razmišljanja, a opet s puno sreće i zadovoljstva kakvo god ono bilo. Iza nas uvijek ostaju i djela pa je poželjno ostaviti svijet boljim nego što je bio prije nas“, objašnjava autor i producent pjesme Silvio Pasarić.

Ivana i Silvio kroz ovaj singl obnavljaju suradnju koja je započela na početku njene karijere hitovima “Ja neću biti kao druge“ i “Superjaka“. Dodatni su doprinos spotu dale Barbara Repe (styling), Iva Kovačević (šminka) i  Katica Topčić (kosa).  “Nestajemo“ je dostupna na svim digitalnim glazbenim servisima. Zagrebački festival ove se godine održava 17. travnja u Mozaik Event Centru. 
TRUE CRIME

Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL! Prve dvije epizode pokrenule su i pravosuđe: 'Odustajanje nikad nije bila opcija'

ad smo počeli pripremati ovu temu znao sam koliko je važna i komplicirana. Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj kazao je Jarak

U 68. GODINI

Preminuo slavni glazbenik koji je definirao cijeli žanr, život su mu obilježile strašne optužbe

Vrhunac njegove inovativnosti dogodio se 1982. godine izdavanjem singla "Planet Rock", pjesme koja je zauvijek promijenila tijek glazbe. U suradnji s producentom Arthurom Bakerom i grupom Soulsonic Force, Bambaataa je spojio sample melodije iz pjesme "Trans-Europe Express" njemačkog elektronskog benda Kraftwerk s ritmom programiranim na revolucionarnoj Roland TR-808 ritam mašini. Rezultat je bio electro-funk, potpuno novi žanr koji je poharao plesne podije diljem svijeta i utjecao na razvoj housea, techna i bezbroj drugih glazbenih stilova

