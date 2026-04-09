Popularni lovac iz 'Potjere' otkrio u kojem području im je znanje najslabije, mnogi će se iznenaditi

Kvizovi već godinama zauzimaju posebno mjesto među omiljenim oblicima zabave, kako u opuštenoj atmosferi kafića, tako i pred malim ekranima. Televizijski formati dodatno su popularizirali ovaj vid natjecanja znanja, a u posljednje vrijeme osobitu pažnju publike privlače emisije poput Potjere i Superpotjere. Njihov uspjeh velikim dijelom duguje i prepoznatljivim lovcima, karizmatičnim kvizašima čije znanje izaziva divljenje gledatelja, iako ni oni, kao ni itko drugi, nisu jednako jaki u svim područjima. Među njima se ističe i simpatični Mladen Vukorepa, koji je još kao četverogodišnje dijete naučio čitati i pisati, uz tek minimalnu pomoć. Njegova intelektualna znatiželja i natjecateljski duh očito su se razvili vrlo rano, a danas ih uspješno koristi u kvizovima koji su ga učinili prepoznatljivim licem domaće televizije. U razgovoru za tportal prije skoro tri godine otkrio je kako ne osjeća pritisak zbog publike koja ga prati putem televizije ili iz studija, već da najveća očekivanja i teret odgovornosti zapravo nameće sam sebi. “Kad odgovaram, ne mislim na to tko me sve gleda pred televizorom ili uživo, već se nastojim koncentrirati na pitanja i ono što se događa u samom studiju”, kazao je Vukorepa. Time je dodatno naglasio kako mu je fokus uvijek na igri i trenutku, a ne na vanjskim faktorima.

Za njega kviz nikada nije bio samo posao, već prije svega igra i izazov u kojem želi pobijediti. Upravo taj snažan natjecateljski duh, kako ističe, pokreće ga iz dana u dan i čini ključ njegove motivacije. Svakom pitanju pristupa s jednakom ozbiljnošću, ali i dozom uzbuđenja koju nosi želja za pobjedom.

Na pitanje o tome je li točno da lovcima najslabije ide područje sporta, Vukorepa je ponudio zanimljivo objašnjenje. “Možda je sport ukupno gledano nešto lošije područje, ali ne i loše. Moja ‘sportska’ forma je u određenom padu, ali ipak mislim da mi je to još uvijek jedno od jačih područja. Problem sa sportom je to što stalno dolaze nove informacije i rezultati, koji su potencijalni izvor pitanja, a teško je sve to pratiti i biti uvijek u tijeku. Možda je to područje s najvećom potrebom za svakodnevnim usvajanjem novih znanja”, zaključio je Vukorepa. Njegove riječi jasno pokazuju kako iza uspjeha u kvizovima ne stoji samo široko opće znanje, već i kontinuiran rad, praćenje aktualnosti i stalna želja za učenjem, osobine koje razlikuju dobre od vrhunskih kvizaša.