Finale sezone! Evo kome su Karlo i Petar dali svoje posljednje ruže: 'Naše putovanje tek počinje'

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" je završila! U posljednjoj epizodi koja se emitirala večeras "Gospoda Savršeni" rukometaš Karlo Godec i model Petar Rašić dodijelili su posljednje ruže. Teška odluka bila je pred Karlom i Petrom, a prije nje mogli smo vidjeti i kako su prošli posljednji spojevi. Karlo je prvo na spoj pozvao Helenu, a nakon što je uslijedila luda vožnja terencem i romantični spoj na plaži, par je došao u vilu gdje je proveo ostatak noći bez kamera. Helena se ujutro vratila kući gdje su je dočekale Kaja i Anastasija spremne za svoje spojeve. "Bilo je lijepo", kratko je rekla ne otkrivajući detalje svog dana provedenog s Karlom, a potom je stigla i Monika koja je dan provela s Petrom. Par je prvo plovio brodom, a onda ih je u vili dočekao romantični koncert. I Monika je provela noć bez kamera s Petrom, a nakon nje poziv na spoj i prespavanac imala je Anastasia.

Posljednji dan showa obilježili su spojevi Karla i Kaje te Petra i Anastazije, a Helena i Monika su odmarale u vili te skupljale dojmove. Karlo je Kaju odlučio prvo odvesti na more. Nakon vožnje brodom, imali su priliku i okupati se, a potom ih je u vili dočekao privatni chef koji im je pripremio posebnu večeru. Karlo i Kaja nisu mogli sakriti koliko su bliski, a otvorili su u brojne svakodnevne teme poput one tko bi kuhao kada bi oni živjeli zajedno. Večer prije velike odluke proveli su zajedno.

Nakon burnog prank spoja zbog kojeg je Anastasia plakala, Petar je za nju odlučio pripremiti poseban dan. Dočekao ju je u jednoj trgovini u društvu prijateljice koja je modna stilistica te su zajedno izabrali savršenu haljinu za njihov spoj. Ostatak večeri proveli su opuštajući se. U vili ih je dočekala masaža, a potom i romantična večera nakon koje su kamere napustile prostoriju. Ni Petar i Anastasia nisu mogli sakriti svoju kemiju.

Dan odluke odveo je Karla na predivni balkon na kojem je čekao Helenu i Kaju. „Danas je finale, dolazi velika odluka. Želim naći svoju srodnu dušu i nadam se da je to Karlo. Nadam se da ću ja dobiti tu zadnju ružu“, priznala je Helena, a Kaja je dodala da prava pobjeda dolazi tek nakon završetka showa. „Nisi iskreno pobijedio ako nakon showa ne nastaviš taj odnos. Nadam se da će danas dobro završiti za mene da mogu izaći sretna iz showa“, jasna je bila Kaja. "Koju god djevojku da odaberem, druga će biti povrijeđena, što nikako ne želim“, rekao je. Kad su pred njega stale Kaja i Helena, najprije se obratio Kaji. „Mislim da je jasno da smo ti i ja na prvu kliknuli i da nismo to mogli sakriti ni od drugih. Nevjerojatno je kako se osjećam kad sam s tobom“, priznao je prije nego što joj je uručio posljednju ružu. „Posljednja ruža definitivno pripada tebi“, rekao je, nakon čega su se dugo zagrlili i poljubili. „Zaljubio sam se i stvarno uživam u ovom trenutku“, dodao je Karlo. Heleni je potom rekao da mu se jako sviđa i da zaslužuje nekoga tko će je čuvati i paziti, ali da njegovo srce pripada drugoj. Ona je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno. „Želim tebi i Kaji sve najbolje od srca“, rekla je prije nego ga je napustila.

Petar je svoje dame pak dočekao uz more. Prije polaska Anastasia je istaknula da je u show došla otvorena za ljubav i da joj se upravo to i dogodilo. „Nadam se da će se Petar voditi srcem, da će pametno odabrati i da se neće kajati nakon toga“, rekla je prije polaska. Monika je, pak, istaknula svoju povezanost s Petrom. „Osjećam tu neku sigurnost, ljubav i mir. Znam da sam ostvarila pravu konekciju ovdje, iskrenu i lijepu, i mislim da naše putovanje tek počinje“, istaknula je Monika prije polaska.

Petar je priznao da mu je stalo do obje djevojke. „Monika je tu od početka, a Anastasia se pojavila neplanirano i oboje smo zbunjeno osjetili te emocije koje nismo očekivali“, rekao je. Prisjetio se i kako su njih dvoje počeli gotovo slučajno, ali vrlo intenzivno te priznao da nije nikada treba sumnjati u njezinu iskrenost. „Pogriješio sam što sam ti to rekao jer si od početka bila vrlo iskrena“, rekao je prije nego što ju je pitao prihvaća li posljednju ružu. Anastasia ju je prihvatila s osmijehom, a potom su se zagrlili i poljubili. „Mislim da stvarno imamo veliki potencijal. Pored tebe se osjećam sigurno i nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak“, rekla je Anastasia. Petar je dodao da se osjeća sretnim što je djevojka poput nje odabrala njega. „Osjećam se ponosno, kao sretnik što je djevojka poput nje stvarno odabrala mene i pružila mi šansu“, rekao je.

Monika je Petrovu odluku prihvatila smireno. Iako je priznala da se nadala ruži, zahvalila mu je na svemu što su prošli zajedno, zagrlili su se i poželjela mu je sve najbolje. Tako je finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' završilo s dvije ljubavne priče - Karlo je odabrao Kaju, a Petar Anastasiju, s nadom da će njihovi odnosi uspjeti i izvan kamera.