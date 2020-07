Otišla je i posljednja velika diva zlatnog doba Hollywooda

Umrla je i posljednja velika diva zlatnog doba Hollywooda! Glumica Olivia De Havilland mnogima će ostati u sjećanju ponajviše po ulozi Melanie Hamilton u kultnom filmu "Zameo ih vjetar". Upravo je tamo bila najveća suparnica Scarlet O Hara koju je tumačila Vivien Leigh.

Olivia je umrla nedugo nakon 104. rođendana koji je proslavila prvog srpnja. U karijeri je imala brojne zapažene uloge, no biti jednu poput ove koja ju je obilježila.

Inače, Olivia je imala i sestru, jednako poznatu glumicu Joan Fontaine. Nisu nosile isto prezime, a niti su se slagale.

Kad je Olivia navršila 19 godina, i ona i Joan su počele stvarati ime u Hollywoodu.. Olivia je zadržala obiteljsko prezime de Havilland, no Joan to nije dopustila majka pa je bila prisiljena izmisliti novo.

Iako su kroničari pokušavali puno puta raznim teorijama odgonetnuti što je bio uzrok razdora među njima, to zapravo nikada do kraja nije razjašnjeno. Poznato je da su, i u vrijeme dok su im karijere cvjetale, odbijale doći na ista događanja.

Nakon aktivne glumačke karijere u Americi, glumica se 1960. godine odlučila preseliti u Pariz. Do kraja života bila je vitalna, imala brojne hobije i interese, iako je izbjegavala pojavljivanja u javnosti.

Mnogi će upamtiti i da su ju fotografi snimili prošle godine, na 103. rođendan, kako se vozi na biciklu.