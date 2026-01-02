Iva Todorić je u Beogradu ispratila 2025. godinu: 'Bila je najbolja do sada, ne biste vjerovali koliko je dobra'

Iva Todorić, poduzetnica i kći Ivice Todorića, na svom Instagram profilu, poznatom pod imenom Srculence, podijelila je s pratiteljima djelić glamurozne novogodišnje proslave. U emotivnoj objavi osvrnula se na proteklu godinu, nazvavši je najboljom u životu, a trenutke glamuroznog dočeka iz Beograda podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Prvog siječnja objavila je video kompilaciju koja prikazuje veselu atmosferu i njezine elegantne odjevne kombinacije. U prvom dijelu snimke, Iva blista u elegantnoj crvenoj haljini sa šljokicama i dubokim dekolteom, plešući i šaljući poljupce u kameru. Uz video je ostavila i snažnu poruku, opisujući proteklu 2025. godinu kao "najbolju do sada".

"Bila je ovo najbolja godina. Da pobrojite sve dobro šta se desilo, ne bi vjerovali koliko je bila dobra. Pokušajte ako ne vjerujete, prisjetite se svih lijepih trenutaka i zahvalite na njima", napisala je Iva, potičući svoje pratitelje na zahvalnost i pozitivan pogled na život. Video prikazuje kako se dobra zabava nastavila u opuštenijem tonu, gdje se Iva presvukla u ležerniju, ali jednako upečatljivu kombinaciju, crni sako sa šljokicama. U društvu prijatelja prepustila se glazbi i pjevanju na karaokama.

Njezina novogodišnja objava brzo je privukla pažnju i brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili najljepše želje. "Divna Iva! Sretna Nova!", "Sretna Nova 2026.!", samo su neki od komentara podrške. Nedavno je objavila i fotografije iz svog doma te je pokazala pratiteljima kako je ukrasila Kulmerove dvore za Božić. Na fotografijama se može vidjeti prava božićna bajka i toplina koju inače viđamo samo u filmovima. Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare pretvorio se u niz komplimenata. "Bor je magičan", "Predivno", "Prekrasnoooo", samo su neke od poruka koje su se nizale.