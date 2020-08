Ostavili su djecu i pobjegli sami na odmor: Kim i Kanye rade sve da spase brak

Starleta Kim Kardashian i njezin suprug, reper Kanye West, prema pisanju stranih medija, uzeli su stvar u svoje ruke i pobjegli skupa na odmor kako bi spasili brak.

Par je u braku šest godina i žele napraviti sve što je u njihovoj moći da spase odnos, a najviše zbog njihovo četvero djece.

Kanye je ranije isticao kako se želi razvesti te da bi se tako "spasio". Kim je na njegove ispade i protekle drame rekla samo kako joj je suprug divan, ali da ima bipolarni poremećaj.

Podsjećamo, Kanye je na predizbornom skupu otkrio kako su on i Kim htjeli pobaciti najstariju kćer, no da ju je on ipak "spasio". Osim toga, otkrio je i grozne stvari o Kris Jenner, majci svoje supruge.

Na odmoru će par ostati tek nekoliko dana, ali nije isključeno i da će ljetovanje produžiti ako ne uspiju izgladiti sve nesuglasice. Sa sobom nisu poveli čak ni snimatelje svoje reality serije, koji inače idu s njima u svaki kutak njihovog privatnog života.

Par ima djevojčicu North (7) i sina Sainta (4) koje je rodila Kim, a kćer Chicago (2) i dječaka Psalma (1) surogat majka.