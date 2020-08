HRT-ova voditeljica: Nemam neispunjenih želja, uživam u trudnoći, a dečkić stiže u prosincu

Simpatično lice Maje Ciglenečki gledatelji jutarnjeg programa HTV-a već dobro znaju. Uskoro će biti godinu dana otkako se pridružila voditeljskoj ekipi emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’. Format je to koji Maji odlično leži pa će mnoge, barem na prvu, rastužiti vijest o Majinom privremenom odlasku s televizije. Voditeljica će u prosincu na svijet donijeti svog drugog sina čemu se svi neizmjerno vesele, a kako je biti trudnica u vremenu koronavirusa, padaju li joj teško ranojutarnja ustajanja, po čemu će najviše pamtiti svoj povratak na HRT i prvu godinu rada na emisiji ‘Dobro, jutro Hrvatska’, Maja je otkrila u razgovoru za Večernji list.

U rujnu će biti godina dana otkako ste se pridružili voditeljskoj ekipi emisije ‘Dobro jutro. Hrvatska’. Po čemu ćete najviše pamtiti prvu godinu na HRT-u?

Prvi susret s HRT-om imala sam prije desetak godina radeći na emisijama vanjske produkcije. Nakon toga, kao novinarka i reporterka imala sam zadovoljstvo raditi u redakciji emisije „Život je lijep” urednika Danijela Despota od 2015. godine. Uslijedio je uredničko-voditeljski angažman na Radio Sljemenu, pa od rujna prošle godine angažmani na HRT-u 2 i emisiji „Dobro jutro, Hrvatska”. Iako ovo nije moja prva godina na HRT-u, svakako ću je pamtiti po sjajnoj dobrodošlici kolega u mojim novim redakcijama, prvom susretu s velikim brojem dragih i srdačnih ljudi, izazovima kojima se i dalje veselim iz dana u dan te pozitivnoj i poticajnoj atmosferi.

Kako izgleda vaš dan kad vodite emisiju? Pada li vam teško rano ustajanje?

Rano ustajanje najteže mi je padalo dok sam radila samo jednu jutarnju šihtu tjedno (na Radio Sljemenu). Sada radim 3-4 jutarnje i jednu poslijepodnevnu, tako da polovicu tjedna ustajem vrlo rano pa sam se priviknula na takav ritam. Radna jutra donose slobodna poslijepodneva, što svakako ima prednosti.

Mnogi vas znaju s malih ekrana, a uz to paralelno radite i na radiju. Je li lakše biti ispred kamere ili iza mikrofona?

Oba posla zahtijevaju veliku dozu koncentracije i sabranosti, budući da radim na programu koji se emitira uživo. Pripreme za radio su opsežne jer sama uređujem svoje emisije, pronalazim sadržaj i dogovaram gostovanja. Međutim, radijski studio pruža intimniju atmosferu. Nitko vas ne vidi, osjećate se „udomaćeno” pred mikrofonom i imate priliku dublje se povezati sa slušateljima. Što se tiče emisije „Dobro jutro, Hrvatska”, dnevni urednici pripremaju sadržaj. Moj zadatak je da ga prilagodim sebi i upoznam se s njime prije početka emisije. Imam i podršku režisera te suvoditelja, što znatno olakšava rad. Međutim, televizija je vizualan medij pa pogreške više dolaze do izražaja. Televiziju i radio podjednako volim, oba su mi medija izazov, daju mi prostora za napredak i ispunjavaju me.

Magistrirali ste engleski i španjolski jezik. Kako ste naposljetku završili u novinarstvu?

Odlučila sam studirati strane jezike jer su me oduvijek privlačili, a kako bih zadovoljila želju za medijima, paralelno s prvom godinom studija upisala sam program za voditelje u elektroničkim medijima na jednom poslovnom učilištu. Ondje sam dobila potrebno znanje i vještine za svoj prvi medijski angažman.

Foto: Instagram

Uskoro ćete dobiti drugo dijete. Koliko još brojite do poroda?

Zakoračila sam u peti mjesec trudnoće. Beba nam stiže u prosincu.

Kako podnosite trudnoću? Jeste li se susreli s uobičajenim trudničkim tegobama ili su vas one zaobišle?

Nasreću, nemam nikakvih tegoba. Osjećam se odlično, puna sam energije i aktivna sam kao i prije. Zaobišle su me i jutarnje mučnine, tako da do sada nisam morala uvoditi nikakve promjene u dnevni raspored.

Znate li već spol prinove? Imate li već spremno i ime?

Čekamo još jednog dečkića, a ime još nismo odabrali.

Brojne trudnice zbog koronavirusa nisu mogle na porodu imati pratnju svog supruga. Bojite li se da će i vas dočekati taj scenarij?

Medicinsko osoblje nije tijekom cijelog poroda uz vas. Ako imate dug porod, kao što sam ja imala, od neizmjerne je važnosti osoba koja je s vama i reagira ako je potrebno.

Zna li se već tko će vas zamijeniti u voditeljskoj fotelji emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’ dok budete na rodiljnom dopustu?

To je pitanje koje trebate uputiti urednicima emisije.

Zbog trudnoće ste otkazali i angažman u showu ‘Zvijezde pjevaju’. U kojem biste se još showu voljeli okušati?

Angažman u showu otkazala sam prvenstveno zbog ritma snimanja. Budući da je vrijeme godišnjih odmora, nikako u svoj radijski i televizijski raspored ne bih mogla uklopiti probe i snimanja. Bit će mi drago ako u budućnosti dobijem priliku okušati se u ovom showu, a sada ću svakako navijati za svoje nesuđene kolege i pratiti ih na društvenim mrežama, a od jeseni i na malim ekranima!

Zbog pandemije koronavirusa sve donedavno bili smo u izolaciji. Čime ste se vi najviše bavili u tom razdoblju? Kako su izgledali vaši dani u karanteni?

Moj se radni ritam tijekom razdoblja karantene nije mijenjao, budući da smo i na radiju i na televiziji redovno emitirali emisije na kojima radim. Naše su ekipe marljivo tražile teme, obrađivale ih i donosile slušateljima i gledateljima u vrijeme kada je većina ostajala kod kuće.

Foto: Instagram

Što radite kad ne radite? Novinarski život poprilično je stresan. Kako se vi opuštate i punite baterije za nove priče?

Kada ne radim, posvećujem se svakodnevnim obvezama i obitelji. Opuštam se družeći se s prijateljima u kućnom ambijentu. Najviše se uspijemo odmoriti kada se djeca zaigraju, a mi ih pratimo uz kavicu i razgovor.

Imate li neispunjenih želja? O čemu maštate privatno, a o čemu poslovno?

Ne sjećam se kada sam posljednji put nešto priželjkivala. Zadovoljna sam svojim životom i na privatnom i na poslovnom planu. Ne planiram puno unaprijed nego se trudim izvući maksimum iz situacije u kojoj se nalazim. Uživam u trudnoći, u svakodnevnim sitnicama, u druženju s obitelji i prijateljima. Uz to, radim posao koji obožavam, u okruženju koje me ispunjava i veseli. Mislim da čovjek ne može više ni poželjeti.