Ostavila je muža i šestero djece, odselila na Cipar i izgubila 26 kg: 'Muškarci to stalno rade, zašto ne bi i žene?'

Bivša novinarka i vlasnica PR agencije, Amanda Moss (53), imala je ono što bi društvo smatralo uspjehom - 25-godišnji brak, šestero djece i posao vlasnice PR agencije koji joj je donosio oko 144.000 eura godišnje. Međutim, iza fasade skrivalo se nezadovoljstvo i 12-satni radni dani. Prijelomni trenutak dogodio se u 2020., potaknut pandemijom i očajem. - Bila sam nesretna i mislila: ‘Je li ovo moj život?‘ Pomislila sam: ‘Dosta je‘ - prenosi Daily Mail. Uz potporu djece, koja su joj rekla da je najsretnija na Cipru gdje je obitelj od 2008. imala kuću za odmor, spakirala je kofere i ondje započela novo poglavlje.

Njezin život danas je potpuno drugačiji. Umjesto uredskog posla, Amanda radi oko pet sati dnevno s laptopa na plaži, zarađujući oko 60.000 eura godišnje. - Mogla bih zarađivati više, ali želim živjeti. Sad kad sam sama sebi šefica, mogu ljudima koji se ponašaju grozno reći da me ostave na miru - objašnjava. Njezina nova svakodnevica uključuje jutarnje treninge, sate na plaži, kave s prijateljima i izlaske u klubove tri do četiri puta tjedno.

Fizička transformacija pratila je onu mentalnu. Izgubila je gotovo 26 kilograma, postala instruktorica 'body pump' treninga i prigrlila estetske tretmane. Mjesečno troši oko 480 eura na botoks, nokte i trepavice, iako priznaje da mnogo toga dobiva besplatno. - Malo sam tašta, ali zaslužila sam to. Cijeli život sam se osjećala debelo i ružno, a sada sam super fit i imam više energije nego pola ljudi mojih godina - samouvjereno tvrdi.

Iako se suočila s lavinom kritika da je "neodgovorna majka", Amanda ustraje u tome da nije napustila svoju djecu. Mlađa djeca ostala su s ocem u obiteljskoj kući u Liverpoolu, za koju Amanda i dalje plaća račune, tvrdeći da je glavni financijski skrbnik. - Nisam ostavila svoju djecu, i dalje održavamo kontakt, ali sam prestala uništavati sebe i počela misliti o sebi. Sva moja djeca me podržavaju i redovito me posjećuju za vrijeme praznika na Cipru - ističe.

Svoje iskustvo sažela je u knjizi “Umrijet ćeš, pa to svejedno učini – živi glasnije nakon 50.”, u kojoj poziva žene da prestanu brinuti o tuđem mišljenju. Njezin najpoznatiji citat glasi: "Muškarci ovakve stvari rade stalno, pa zašto ne bi mogle i žene?". Amanda smatra da je vrijeme za promjene i da društvo prestane osuđivati žene koje se ne uklapaju u tradicionalnu ulogu majke. - To je samo mizoginistički stav prema ženama koje su jake i ne uklapaju se u tuđe okvire - poručuje.

Njezina glavna poruka drugim ženama je da vrate svoj identitet. - Sve dok su vam djeca voljena i na sigurnom, tuđa mišljenja ne znače ništa - kaže Amanda. Svoj život živi punim plućima, a za budućnost ima i šaljivu želju: - Sljedeće što želim je zaljubiti se u bogatog, zgodnog muškarca. Umorna sam od rada - zaključila je.