Osramoćenom princu presudio je intervju u kojem je branio pedofila

Davanje intervjua državnoj televiziji BBC u kojemu bi pojasnio i ublažio svoje veze s Jeffreyem Epsteinom, američkim milijarderom, ali i seksualnim predatorom optuženim za pedofiliju koji je u kolovozu izvršio samoubojstvo, možda se britanskom princu Andrewu činilo kao dobra ideja.

No, sve je ispalo potpuno drukčije. Intervju koji je dao i prinčeva povezanost s Epsteinom toliko su ogorčile javnost da je vojvoda od Yorka, kako glasi formalna prinčeva titula, odstupio sa svih kraljevskih dužnosti i do daljnjeg se potpuno povukao iz javnosti. U svojem posljednjem javnom istupu potvrdio je da je zatražio dopuštenje od kraljice da se povuče sa svih dužnosti.

Primorana na seks s princom

Već nekoliko mjeseci princ Andrew bio je pod priličnim pritiskom da konačno objelodani koliko je duboko bio povezan s čovjekom protiv kojeg su se gomilale optužbe za seksualno nasilje, koji je svojim prijateljima osiguravao seks s maloljetnicama, manijakom koji je svoje ogromno bogatstvo koristio kako bi si priuštio svojevrsni harem koji je "dijelio" sa slavnima i poznatima.

Virginia Giuffre, jedna od Epsteinovih žrtava, ustvrdila je prije nekog vremena kako je tri puta bila primorana spavati s princom Andrewom, a ove je optužbe princ do sada uvijek odbacivao, iako nije poricao da je s Epsteinom bio u dobrim odnosima.

Uostalom, tako nešto nije ni mogao zanijekati budući da postoji cijeli niz fotografija koje prikazuju Epsteina i princa u neformalnim prilikama, od zajedničke šetnje newyorškim Central parkom, do fotografija sa zabava na kojima su i jedan i drugi bili. Ipak, koliko su ozbiljne optužbe koje su se stavljale na teret princu pokazuje i činjenica kako su se velike tvrtke poput BT-a ili Barclaysa, kao i cijeli niz dobrotvornih organizacija i sveučilišta s kojima je princ Andrew imao veze, u potpunosti od njega ogradile i distancirale ne želeći imati s njim ikakve veze.

I sve je to, relativno bezbolno za princa, trajalo do nedjelje kada je BBC objavio intervju u kojem je on objasnio detalje svog odnosa s Epsteinom. Odnosa koji nije osudio, već dapače, prilično ga gorljivo branio bez obzira na to što Epsteina danas optužuju stotine žena koje su bile silovane kao maloljetnice u njegovim palačama.

- Nimalo ne žalim što sam bio prijatelj Epsteinu. Od njega sam jako puno naučio i pružio mi je puno prilika da shvatim kako se obavljaju poslovi, jedna je od osnovnih tvrdnji koje je princ Andrew iznio u intervjuu. Jedna od rečenica koja je pokrenula snažne izljeve bijesa javnosti.

- Ovaj intervju po razornosti je bio ravan sudaru kamiona. Tko god da je savjetovao princu da stupi pred kamere, može slobodno otići na zavod za zapošljavanje, samo je jedan od komentara kojima su britanski mediji, bili naklonjeni kraljevskoj kući ili ne, osuli paljbu po princu. Jer pokazalo se da princ Andrew ne vidi ništa loše u svom odnosu s bogatašem kojem su dokazane optužbe za pedofiliju, a taj je odnos trajao još od 1999. godine, kada je prvi puta susreo Epsteina. Bio je to susret nakon kojeg je brzo uslijedio i zajednički let u privatnom Epsteinovu mlažnjaku na bogatašev privatni otok nedaleko od Djevičanskih otoka.

Posramljena kraljica

Prijateljstvo nije jenjavalo ni kada je 2005. godine Epstein prvi put optužen za seksualno uznemiravanje i silovanje. Tužili su ga roditelji 14-godišnje djevojčice s optužbom da ju je silovao u svom domu u Palm Beachu.

Ubrzo je optužen da je za seks plaćao cijelom nizu maloljetnih djevojčica s tvrdnjom da su na te orgije u njegovim rezidencijama na Manhattanu i u Floridi bili pozivani i brojni gosti. Osuđen je na 18 mjeseci zatvora, pušten je na uvjetnu slobodu nakon 13 mjeseci, ali potom se očito vratio starim navikama.

Ponovno je uhićen ove godine, a ubrzo potom počinio je samoubojstvo u zatvoru. Službena verzija glasi da si je sam oduzeo život, no uvelike se sumnja i špekulira teorijom da je ubijen kako bi se "presjekla veza" s njegovim bogatim i utjecajnim prijateljima kojima je podvodio maloljetnice. A upravo u taj najuži krug prijatelja, između ostalih, ulazi i princ Andrew.

Skandal oko prinčeve veze s Epsteinom izuzetno je neugodan za britansku kraljevsku obitelj, a sve je eskaliralo intervjuom u kojemu se vidi da se princ Andrew ne odriče svog starog prijatelja.

Kraljica nije javno ništa komentirala, no kako govore upućeni, izuzetno je posramljena zbog svog sina, princa Andrewa kojega je sada razriješila svih prinčevskih dužnosti i zabranila mu bilo kakvo pojavljivanje ili istupanje u javnosti.