Oskarovac se predao policiji nakon optužbi za zlostavljanje

Američki glumac i dobitnik Oscara Cuba Gooding Junior optužen je za zlostavljanje, piše Eonline. On je naime proteklog vikenda, točnije u prošlu subotu, u New Yorku u klubu Magic Hour Rooftop Bar and Lounge u pijanom stanju napao djevojku koja se pokušala obraniti.

Svjedoci kasnije navode kako je glumac prema djevojci u 30-im godinama, saznaje Page Six, bio jako vulgaran. Samo dva dana nakon što je za TMZ izjavio da je nevin i nije bilo seksualnog napastovanja, glumac se odlučio predati policiji u pratnji svog odvjetnika Marka Hellera.

Actor Cuba Gooding Jr. just turned himself into NYPD at Special Victims Unit in Harlem for allegedly groping woman at Manhattan nightclub. @fox5ny @ChrisSobel @DebraCheatham @beckycartercook #CubaGoodingJr #nypd pic.twitter.com/5i97bGpP8x