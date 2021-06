Oprostio se s obitelji: Nakon što je optužen za kanibalizam i zlostavljanje, slavni glumac prijavio se na liječenje

Glumac Armie Hammer, kojeg smo gledali u Netflixovom hvaljenom filmu "Rebecca", našao se u središtu skandala nakon što su u javnost dospjele uznemirujuće poruke koje je slao ženama između 2016. godine i veljače 2020. godine. Ove poruke objavljene su ja jednom Instagram profilu i podijelila ih je žena koja želi ostati anonimna a poruke su šokantnog sadržaja o silovanju i kanibalizmu.

- Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv. Jednom sam izrezao srce iz žive životinje i pojeo ga dok je još bilo toplo. Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? - dio je sadržaja ih poruka koje je navodno primila od 34-godišnjeg glumca.

Ove poruke slao je dok je još bio u braku s Elizabeth Chambers od koje se rastao prošlo ljeto nakon 10 godina braka. Za njihov razvod kriva je navodno Hammerova romansa s partnericom iz filma "Rebecca" Lily James. Elizabeth su već prije kontaktirale mnoge žene koje su tvrdile da im Armie šalje ovakve poruke ali Elizabeth im nije vjerovala, a sada kada je vidjela i sadržaj tih poruka kaže da je njezin bivši bio čudovište i da nikada nije ni slutila da je ovako nastran.

Glumac je sada, čini se, odlučan u tome da potraži pomoć. Naime, kako javlja Page Six, Armie se prijavio na liječenje zbog problema s drogom, alkoholom i seksom. Izvori su vidjeli glumca kako se na aerodromu oprašta od bivše supruge i njihovih dvoje djece.

"Elizabeth i djeca su ga dopratili. Puno su se grlili i izgledalo je jako emotivno", rekao je izvor.

Obiteljski prijatelj glumca tvrdi da je Armie predan poboljšanju zdravstvenog stanja i želi dobiti skrbništvo nad djecom.

"To je jasan znak da preuzima kontrolu nad svojim životom i da zna da je ovo korak prema njegovom blagostanju", kaže prijatelj glumca.

VIDEO>> Meghan Markle rodila kćer: Nova beba mogla bi "smekšati" zategnute odnose u kraljevskoj obitelji!