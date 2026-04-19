Omiljeni Zoki iz 'Života na vagi' otkrio kako danas stoji s kilogramima: 'Nismo roboti, ima dana kad posustanem'

Zoran je bio omiljeni kandidat devete sezone showa "Život na vagi" koji je svojom iskrenošću, prizemnošću i pozitivnim stavom brzo je osvojio gledatelje, a sada je za RTL.hr otkrio s kakvim se izazovima nosi nakon showa te kako teče njegov put. "Radim, vozim kamion, ali sad samo na dnevnim relacijama. Treniram tri puta tjedno na grupnim treninzima s trenerom. Od finalne vage do sad sam u plusu nekih pet kilograma, ali se tako osjećam odlično. Trenutačno održavam tu kilažu, ali potrudit ću se još smanjiti pa da konačno dođem do te famozne dvoznamenkaste cifre na vagi", ispričao je Zoki koji je istaknuo da ima i dana kada se ne drži plana prehrane.

"Naravno da ima dana kad posustanem, popijem koje pivo s ekipom, pojedem nešto nezdravo, ali u životu izvan showa je to realna situacija, nismo roboti. S obzirom na posao koji radim, trudim se koliko je maksimalno moguće paziti da su obroci zdravi te da je u obroku dobar omjer proteina, vlakana, masti, ugljikohidrata, kako su nas učili u showu", kazao je te dodao da se i dalje druži s većinom kandidata iz showa.

Podsjetimo, Zoran dolazi iz Varaždina, vozač je kamiona i privatni poduzetnik, koji sebe opisuje kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju. Višak kilograma prati ga od školskih dana, a ponekad se znao suočiti i s uvredama, osobito u višim razredima osnovne škole. Danas ga najviše zabrinjavaju ozbiljne zdravstvene prijetnje - srčani i moždani udar pa je njegov motiv za prijavu u 'Život na vagi' jasan - želi skinuti kilograme i poboljšati zdravlje. "Sanjam o tome da jednog dana stanem u ronilačko odijelo i zaron u more pretvorim u stvarnost", kaže 43-godišnjak. Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti.