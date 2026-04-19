TUŽNE VIJESTI

Preminula je ikona hrvatske modne scene! Danijela Car bila je pionirka visoke mode, a radila je s brojnim estradnim licima

Danijela je bila osnivačica brenda Linea Exclusive, a njene kreacije slovile su kao izrazito ženstvene i elegantne

Tužna vijest pogodila je domaću modnu scenu! Preminula je ikona Danijela Car, javlja portal Miss7. Danijela je bila osnivačica brenda Linea Exclusive, a njene kreacije slovile su kao izrazito ženstvene i elegantne. Iskusna kreatorica godinama je gradila kultno ime, a filozofija njezinog brenda temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.

S Danijelom su kroz godine radili ugledni dizajneri kao što su Zoran Mrvoš i Dalibor Betti, a iako je njen brend najpoznatiji po svečanim haljinama, u ponudi je imao i uspješnu poslovnu liniju. 

Car je bila pionirka visoke mode u Hrvatskoj, koju je donijela u Lijepu Našu iz svjetskih modnih prijestolnica, a kroz desetljeća predanog rada su brojna lica s estrade nosila njene kreacije  Među njima se ističu Branka Bebić, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić, Anica Kovač i mnogi drugi. Brend je kroz godine osvajao i prestižne nagrade i priznanja, a obiteljsku tradiciju nastavlja Danijelina kći Irina. 

