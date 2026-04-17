Karlo iz 'Gospodina Savršenog' otkrio što mu je smetalo kod nekih djevojaka: To je bilo katastrofa

Karlo Godec iz 'Gospodina Savršenog' gostovao je u "Savršenom podcastu" gdje je razgovarao o svom iskustvu sudjelovanja u petoj sezoni ovog showa u kojem je na samom kraju kao svoju odabranicu izabrao Kaju. Iskreno je rekao kako mu je bilo teško procijeniti djevojke. "Jedna je osoba kad je s nama, a druga osoba s curama. I to je bilo katastrofa", rekao je Karlo. Zato je u startu vidio da je Kaja drugačija od drugih i njezina iskrenost ga je odmah privukla. "Vidio sam odmah kod nje da je opuštena i normalno priča. Nema tu previše razmišljanja što će reći", ispričao je.

Imao je dojam kako neke djevojke kalkuliraju i to mu se nije svidjelo. "Čim sam skužio kod nekih cura da prvo razmisle pa onda kažu, to po meni nije iskreno", iskreno je priznao Karlo. S Kajom je imao drugačiji osjećaj i vjerovao je u njenu iskrenost jer je od početka showa bila ista i nije mijenjala mišljenje te nije ogovarala druge djevojke i zato je bio siguran u svoje osjećaje prema njoj. Karlo je Kaji uručio posljednju ružu i pritom iskreno priznao: "Moram priznati da jesam – zaljubio sam se. Nisam to očekivao, ali osjećaj je predivan i želim uživati u svakom trenutku." Njegove riječi zaokružile su njihovu priču koja se pred kamerama razvijala od prvih simpatija do ozbiljne veze.

U Savršeni podcast ekskluzivno su otkrili da su započeli zajednički život u Zagrebu. "Živimo zajedno", kratko su potvrdili, a Karlo je dodao kako su jedva čekali kraj emitiranja kako bi napokon mogli normalno funkcionirati kao par, bez skrivanja od javnosti. Kaja je pritom otkrila da su zapravo u vezi još od posljednje ceremonije ruža, što znači da je njihova ljubav imala vremena razvijati se daleko od očiju publike. Upravo taj period, kako su naglasili, bio je ključan za učvršćivanje odnosa i prilagodbu na svakodnevni život.