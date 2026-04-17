NA HRT-U

Natjecatelj u 'Milijunašu' za malo osvojio 18 tisuća eura, no ipak nije uspio! Znate li odgovor na ovo pitanje?

17.04.2026.
u 10:34

Sinoć je na HRT-u emitirana još jedna u nizu zanimljivih epizoda dugovječnog TV kviza Tko Želi Biti Milijunaš?, a kvizaš Mario Šimundža za dlaku je osvojio vrtoglavih 18 tisuća eura.

Sinoć je na HRT-u emitirana još jedna u nizu zanimljivih epizoda dugovječnog TV kviza Tko Želi Biti Milijunaš?. U dobro poznatom formatu, natjecatelji odgovaraju na pitanja u nadi da će dosegnuti ono posljednje, petnaesto i sa sobom odnijeti 150 tisuća eura. Ovog puta smo imali prilike pratiti tri natjecatelja, a upravo je posljednjeg pitanje o našem Zagrebu koštalo otvaranja 13. pitanja. Za početak, Igor Linardić i Bruno Budimir Bekan zapeli su na sedmom pitanju te su, bez iskorištenog ijednog džokera, napustili kviz.
Potom se pojavio Mario Šimundža. On je izvrsnom i sigurnom igrom došao je do 12. pitanja, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura. Šimundža je po struci komunikolog, a već godinama radi kao turistički vodič. Voditelj ga je predstavio kao svog “dragog frenda” i iskusnog kvizaša kojeg smo već imali prilike gledati na drugim kvizaškim emisijama HRT-a.

Mario je igrao sjajno, a prvog džokera iskoristio je tek na 11. pitanju. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Biblijski Gog i Magog su... A: barbari sa sjevera, B: klerici s istoka, C: monasi s juga ili D: pomorci sa zapada. Nije bio siguran u odgovor. Pretpostavljao je da su to barbari sa sjevera, pa je odlučio iskoristiti džokera “zovi”. Džoker također nije znao točan odgovor, ali je pomišljao na istu opciju. Mario je potom odlučio riskirati te je kao konačan odgovor odabrao A: barbari sa sjevera – što se pokazalo točnim. Time je osvojio 10.000 eura i veliki pljesak publike.

Slavna Splićanka doživjela je silne tragedije! Deložaciju, smrt sina i majke, a evo čime se danas bavi
1/15

Na idućem, 12. pitanju, ipak nije imao sreće. Koštalo ga je pitanje o našem Zagrebu. Mario je zatražio pomoć publike. Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Kako se zagrebački Trg sv. Marka zvao do 1992. godine?. Ponuđeni odgovori bili su: A: Trg Stjepana Radića, B: Trg Matije Gupca, C: Trg Vladimira Nazora i D: Gornjogradski trg. Publika je 30 posto glasova dala odgovoru A, 52 posto odgovoru B, 8 posto odgovoru C te 10 posto odgovoru D. Mario se nadao da se publika nije povela za njegovim razmišljanjem. Nakon kraćeg dvoumljenja, kao konačan odgovor odabrao je B: Trg Matije Gupca. No, kako je objasnio Tarik, nakon atentata u beogradskoj skupštini trg je bio imenovan u čast Stjepana Radića, dok mu je povijesno ime Trg sv. Marka vraćeno 1992. godine. Točan odgovor bio je A: Trg Stjepana Radića. Nažalost, nakon vrlo dobre igre Mario je kviz napustio s iznosom drugog praga – 5.000 eura, i to uz jedan neiskorišteni joker.

Bio je najveća legenda Jugoslavije! Ni za kakav novac nije htio igrati ovu scenu, a život je proveo na pozornic

Mario Šimundža Tko želi biti milijunaš HRT kviz tko želi biti milijunaš? showbiz

