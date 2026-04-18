Bila je najteža kandidatkinja! Tonka je u show ušla s više od 200 kilograma, a sada ima poseban razlog za slavlje

Antoniju Rojnicu, odnosno Tonku, upoznali smo u osmoj sezoni showa "Život na vagi" gdje je ušla kao najteža kandidatkinja te sezone s 214 kilograma te je imala imunitet. Tijekom prve sezone došla je do 167 kilograma. U finalu osme sezone mogli smo saznati kako će Tonka dobiti i direktnu ulaznicu u devetu sezonu, a između snimanja skinula je još dva kilograma. U devetoj sezoni prva je ispala, na zaprepaštenje svih.

Tonka je izgubila samo 0,3 kilograma, odnosno 0,2% svoje tjelesne mase. U intervjuu za RTL, tada je ova natjecateljica istaknula da joj je žao zbog ispadanja te dodala da je njezin glavni problem bila glava.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal

"Najveći problem je bila glava jer kad nisi mentalno sto posto unutra, rezultat odmah pati. Tijelo je tada reklo da neće puno skinuti i to sam morala prihvatiti. Ali upravo mi je tih 300 grama bio znak da ne smijem odustati i da moram još jače raditi na sebi i fizički i psihički. Ako me nešto naučilo, to je da vaga ne definira moju snagu ni moj put", istaknula je te dodala da ju je najviše pogodilo to što se stvarno trudila da ne dođe ponovno u show s viškom, da se ne osramoti pred sobom i drugima.

"Radila sam na sebi prije ulaska u devetu sezonu, trudila se održati rezultate koje sam već postigla, a onda sam zapravo ušla i ostala samo tjedan dana. Bilo mi je teško prihvatiti da sav taj trud kao da nije došao do izražaja. Zaplakala sam jer sam osjetila razočaranje prvenstveno u samu sebe. Ali i to je dio puta, jer sam shvatila da nema prečaca i da svaki dan moram iznova birati sebe i svoju borbu", kazala je tada Antonija te dodala da je u ovoj sezoni naučila da je ne smiju dirati negativni komentari.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta

"Ljudi će uvijek nešto pričati i očekivati. Okolina često ima veća očekivanja od mene nego što ih ja imam sama od sebe, a to zna biti ogroman pritisak. U ovoj sezoni sam shvatila da to nije put i da moram staviti sebe, svoje razmišljanje i svoja očekivanja na prvo mjesto. Tek kad sama budem zadovoljna i u miru sa sobom, moći ću biti najbolja verzija sebe i za druge", naglasila je kandidatkinja.

No, nakon showa imali smo priliku vidjeti kako se druži s drugim kandidatima te da je nastavila raditi na sebi, a danas ima i poseban razlog za slavlje. Naime, tonka danas slavi svoj 30. rođendan, a tim povodom zajedničku fotografiju objavila je njezina prijateljica Marija Bartulović.

- Sretan ti 30. rođendan, Tonka! Od trenutka kad smo se upoznale, osjetila sam da si posebna osoba i da između nas postoji neka iskrena i rijetka povezanost. Kliknule smo odmah, kao da se poznajemo cijeli život, i neizmjerno sam zahvalna što mi je život donio tebe. Ti si osoba velikog srca, puna topline, dobrote i snage, i zaslužuješ da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, mirom i osmijehom. Neka ti ovaj rođendan donese još više radosti, predivnih trenutaka i ostvarenih želja, a život neka ti vrati svu ljubav koju nesebično daješ drugima. Hvala ti što postojiš i što si baš takva kakva jesi iskrena, divna i neprocjenjiva. Sretan rođendan, Tonka! Tvoja Mara - napisala je.