'Političari su uvijek isti. Ne mogu s novinarima, a ne mogu niti bez njih'

Sabina Tandara Knezović, dobro poznato lice Informativnog programa Nove TV, nedavno je preuzela vodeću ulogu u jednom od najpraćenijih političkih istraživanja u zemlji - Crobarometru. Ovaj projekt sada donosi svježiji pristup: uz klasičan prikaz rejtinga političkih stranaka, svaka nova emisija ide korak dalje i građanima postavlja pitanja o aktualnim društvenim i političkim temama. U tome joj se u analizi pridružuje i komentator Boris Jokić, s kojim Sabina zajedno prolazi kroz rezultate i trendove koji oblikuju javno mišljenje. Jedna od najpoznatijih novinarki i voditeljica NoveTV proslavila je 20 godina u eteru, a u razgovoru nam je otkrila kako nastaje Crobarometar, ali i prisjetila se najvažnijih detalja iz svoje karijere.