FOTO 'Ispala sam pred ujedinjenje, ne osjećam se baš sjajno': Evo tko je napustio show

Zeleno pleme prošlo je kroz iznimno napeto vijeće nakon kojeg je postalo jasno koliko pojedini članovi tima zamjeraju Adrijani na dvoličnom ponašanju u plemenu. Uoči glasovanja izostao je Nemanja, a Vlado je objasnio da je udaljen od natjecanja zbog nedoličnog ponašanja.

S obzirom na to da je Nemanja bio osoba s ogrlicom osobnog imuniteta koja mu je osim imuniteta osigurala i pravo da za eliminacijsku borbu imenuje direktno jednu osobu, zeleni su na kraju birali jednu osobu manje. Nakon glasanja plemena, u eliminacijsku borbu s Dunjom i Adrijanom, koje su izglasane na prošlom vijeću, u eliminaciju je otišla Anastasija te izgubila u toj borbi. Rasprava na vijeću je otkrila što natjecatelji u zelenom timu zamjeraju Adrijani.

Čedomir je objasnio zašto je na prošlom plemenskom vijeću zelenih glasao za to da ona ode u eliminacije: „Razlog mog glasanja za nju nije lak. Ali kako smo se nas šestero napričali, kada je Miloš poveo nekoliko natjecatelja sa sobom na nagradnu večeru, svi su se otvorili s tim pričama vezanima uz nju, tako sam i ja.“

Čuvši sve optužbe koje su pojedinačno članovi iznijeli na račun Adrijane, od koji je većina bila povezana s tim da ona jednima priča jedno, a drugima drugo, Marina iz žutog tima je nakon svega kratko zaključila: „Zeleni su pokazali da nisu toliko predvidljivi“.

Nakon rasprave, pleme je s najviše glasova odabralo Anastasiju, koja je postala treća nominirana osoba u zelenom plemenu. Sama je priznala da je takav rasplet i očekivala te rekla: „Očekivano mi je ovo. Čak sam mislila sam da Srećko ima tajni imunitet, pa sam se već oprostila.“

U eliminacijskoj borbi Anastasija se našla uz Dunju i Adrijanu, a upravo je ona završila svoj put neposredno prije velikog preokreta u natjecanju. Nakon ispadanja nije skrivala razočaranje. „Ispala sam pred ujedinjenje, ne osjećam se baš sjajno“, rekla je Anastasija.

