Bili su najmoćniji par, a onda je jedna afera uništila 15 godina braka: Ljubav je pukla preko noći!

Ljubavna priča Donalda Trumpa i Ivane Trump započela je u New Yorku, u vrijeme kada je on tek gradio ime u svijetu nekretnina, a ona bila uspješna manekenka i bivša skijašica iz tadašnje Čehoslovačke. Upoznali su se 1976. u restoranu na Manhattanu, a već tada je bio poznat u krugovima investitora iz New Yorka, zahvaljujući poslovima koje je razvijao uz oca. Vjenčali su se iduće godine u New Yorku, a njihov brak ubrzo je postao spoj ljubavi i poslovnog partnerstva.

Donaldu je to bio prvi brak, a Ivani drugi. Međutim, Ivana nije bila samo supruga, već i važan dio Trumpova poslovnog uspona. Sudjelovala je u vođenju luksuznih hotela i pomagala u stvaranju glamuroznog imidža koji je obilježio 1980-e. Tijekom braka dobili su troje djece, sinove Donalda Trumpa Juniora i Erica te kćer Ivanku. Obitelj je često bila u fokusu javnosti, a kada se doznalo za Donaldovu aferu s glumicom Marlom Maples, Ivana se odlučila razvesti. Iako je Trump vjerovao da se njihov brak može spasiti, ona nije mislila isto. Na skijanju u Aspenu suočila se s Marlom i nakon toga podnijela papire za razvod. Službeno su se razveli 1992., a Ivana je ostala važna figura u njegovu životu i karijeri.

Nakon razvoda nastavila je graditi vlastiti poslovni put. Inače, Donald se 1993. vjenčao s Marlom, a u listopadu iste godine dobili su kćer Tiffany. Njihova ljubavna priča trajala je do 1999., a onda se Trump 2005. oženio Slovenkom Melanijom, s kojom ima sina Barona. I Ivana je nakon razvoda od Donalda dva puta izgovorila sudbonosno 'da'. Najprije 1995. Riccardu Mazzucchelliju, s kojim je bila u braku dvije godine te 2008. talijanskom glumcu Rossanu Rubicondiju koji je od nje bio mlađi čak 24 godine. Rastali su se nakon manje od godinu dana. U srpnju 2022. stigla je vijest da je prva supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa preminula u 74. godini u svom domu u New Yorku. Preminula je od posljedica pada niz stepenice, a u kući je bila sama. S obzirom na to da nije došla na zakazani termin u frizerski salon i nije se javljala obitelji na telefon, odlučili su doći u njezin dom provjeriti je li sve u redu. Tada su zatekli tragičan prizor, a od bivše supruge i majke njihovo troje djece oprostio se i sam Donald.

''Jako sam tužan što moram obavijestiti sve one koji su je voljeli, a ima ih puno, da je Ivana Trump preminula u svom domu u New York Cityju. Bila je predivna, prelijepa i nevjerojatna žena koja je vodila inspirativan život. Njen najveći ponos i radost bilo je njeno troje djece Donald Jr, Ivanka i Eric. Bila je toliko ponosna na njih koliko smo mi bili ponosni na nju. Počivaj u miru, Ivana'', napisao je Donald.