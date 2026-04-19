PREVARA

Bili su najmoćniji par, a onda je jedna afera uništila 15 godina braka: Ljubav je pukla preko noći!

Ivana nije bila samo supruga, već i važan dio Trumpova poslovnog uspona. Sudjelovala je u vođenju luksuznih hotela i pomagala u stvaranju glamuroznog imidža koji je obilježio 1980-e. Tijekom braka dobili su troje djece, sinove Donalda Trumpa Juniora i Erica te kćer Ivanku

Ljubavna priča Donalda Trumpa i Ivane Trump započela je u New Yorku, u vrijeme kada je on tek gradio ime u svijetu nekretnina, a ona bila uspješna manekenka i bivša skijašica iz tadašnje Čehoslovačke. Upoznali su se 1976. u restoranu na Manhattanu, a već tada je bio poznat u krugovima investitora iz New Yorka, zahvaljujući poslovima koje je razvijao uz oca. Vjenčali su se iduće godine u New Yorku, a njihov brak ubrzo je postao spoj ljubavi i poslovnog partnerstva.

Donaldu je to bio prvi brak, a Ivani drugi. Međutim, Ivana nije bila samo supruga, već i važan dio Trumpova poslovnog uspona. Sudjelovala je u vođenju luksuznih hotela i pomagala u stvaranju glamuroznog imidža koji je obilježio 1980-e. Tijekom braka dobili su troje djece, sinove Donalda Trumpa Juniora i Erica te kćer Ivanku. Obitelj je često bila u fokusu javnosti, a kada se doznalo za Donaldovu aferu s glumicom Marlom Maples, Ivana se odlučila razvesti. Iako je Trump vjerovao da se njihov brak može spasiti, ona nije mislila isto. Na skijanju u Aspenu suočila se s Marlom i nakon toga podnijela papire za razvod. Službeno su se razveli 1992., a Ivana je ostala važna figura u njegovu životu i karijeri.

Nakon razvoda nastavila je graditi vlastiti poslovni put. Inače, Donald se 1993. vjenčao s Marlom, a u listopadu iste godine dobili su kćer Tiffany. Njihova ljubavna priča trajala je do 1999., a onda se Trump 2005. oženio Slovenkom Melanijom, s kojom ima sina Barona. I Ivana je nakon razvoda od Donalda dva puta izgovorila sudbonosno 'da'. Najprije 1995. Riccardu Mazzucchelliju, s kojim je bila u braku dvije godine te 2008. talijanskom glumcu Rossanu Rubicondiju koji je od nje bio mlađi čak 24 godine. Rastali su se nakon manje od godinu dana. U srpnju 2022. stigla je vijest da je prva supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa preminula u 74. godini u svom domu u New Yorku. Preminula je od posljedica pada niz stepenice, a u kući je bila sama. S obzirom na to da nije došla na zakazani termin u frizerski salon i nije se javljala obitelji na telefon, odlučili su doći u njezin dom provjeriti je li sve u redu. Tada su zatekli tragičan prizor, a od bivše supruge i majke njihovo troje djece oprostio se i sam Donald.

''Jako sam tužan što moram obavijestiti sve one koji su je voljeli, a ima ih puno, da je Ivana Trump preminula u svom domu u New York Cityju. Bila je predivna, prelijepa i nevjerojatna žena koja je vodila inspirativan život. Njen najveći ponos i radost bilo je njeno troje djece Donald Jr, Ivanka i Eric. Bila je toliko ponosna na njih koliko smo mi bili ponosni na nju. Počivaj u miru, Ivana'', napisao je Donald.

veza ljubav brak razvod Ivana Trump Donald Trump showbiz

Los Angeles: Premijera filma The Meg
'Počela sam povraćati po njoj': Glumica žestoko prozvala slavnu glazbenicu, tvrdi da ju je zlostavljala

Predstavnik Katy Perry oštro je odbacio optužbe u izjavi za strane medije, istaknuvši kako su navodi koje Ruby Rose širi društvenim mrežama o pjevačici kategorički lažni te da predstavljaju opasne i nepromišljene laži. Dodao je kako Rose ima dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi protiv raznih pojedinaca na društvenim mrežama, napomenuvši da su prozvane osobe te tvrdnje već više puta demantirale.

LEGENDARNI GLUMAC

Luka Vidović se dirljivom porukom i rijetko viđenim fotografijama prisjetio oca Ivice: 'Za sve što je bilo, nedostaješ'

Njegov sin, naš poznati iliuzionist Luka Vidović, na Facebooku je objavio nekoliko zajedničkih fotografija s tatom i napisao emotivnu posvetu. "Za sve što je bilo …nedostaješ. Za sve što će biti …nedostaješ. Prošlo je 15 godina, a ta činjenica i dalje ne zvuči stvarno. Neke praznine vrijeme ne smanji, samo naučiš živjeti s njima", stoji uz fotografije

U MONAKU

Bivša supruga Harisa Džinovića udaje se za 25 godina starijeg milijunaša, objavljene fotografije s vjenčanja

U gradu milijunaša posebna se pažnja posvećuje toj zgradi, u kojoj se na gotovo svim zidovima nalaze umjetnine. Prije vjenčanja uzvanici su se jučer zabavljali na jahtama. Među luksuznim plovilima posebno se ističe impozantna jahta „Galena“, koja svojim izgledom i opremom privlači znatiželjne poglede, a na kojoj su se uoči vjenčanja okupili Melina, njezin odabranik Jeffrey Paul Arnold Day, kći Đina, majka Elma i kuma Gordana Karić

KOBNA POGREŠKA

Slavni glazbenik ostao bez mirovine od 360 tisuća eura: 'Sve je nestalo u trenu, pazite se'

Cijeli njegov imetak u bitcoinu, točnije 5,9 BTC koje je strpljivo prikupljao gotovo čitavo desetljeće, nestao je u tren oka. Svoju bolnu priču podijelio je na društvenoj mreži X, ne kako bi tražio sažaljenje, već kako bi upozorio druge da ne ponove njegovu pogrešku. "Svi moji bitcoini su nestali u sekundi", napisao je shrvani glazbenik, dodajući kako ga je ovaj događaj ostavio u nevjerici i šoku

